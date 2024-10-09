İran, ABD ile İsrail'in arasını açtı! Biden izni vermedi, Netanyahu görüşmeye ket vurdu

09 Ekim 2024 10:28 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 10:47

ABD ve İsrail arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı. İsrail'in, İran'da nükleer tesisleri vurma planına ABD ket vurdu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, ABD ziyareti ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun isteği üzerine ertelendi. ABD Başkanı Joe Biden ve İsrailli lider Netanyahu'nun 50 gündür görüşmediği belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant​'ın bugün ABD​'ye gitmesi bekleniyordu. Fakat bir son dakika kararıyla Gallant, ABD ziyaretini erteledi. Yeni ziyaret için ise herhangi bir tarih belirtilmedi. Gallant'ın ABD ziyaretini ertelemesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​'nun parmağı olduğu belirtildi.

ABD medyasından Washington Post'un haberine göre, Netanyahu, Gallant'a 2 şartın yerine getirilmesi durumunda planlanan ABD ziyaretini yapmasını söyledi. Şartlar ise ABD Başkanı Joe Biden​ ile İsrailli Başbakan Netanyahu arasında günlerdir beklenen görüşmenin gerçekleşmesi ve İsrail güvenlik kabinesinin İran'ın füze saldırısına askeri cevabı onaylaması.

ABD, İSRAİL'İN TOPYEKÜN SAVAŞ HAMLESİNE KARŞI

Adı açıklanmayan yetkililere Netanyahu, bir süredir Biden'a ulaşmaya çalışıyor. İki liderin en son 50 gün önce görüştüğü belirtiliyor. Netanyahu, İran'ın saldırısına karşılık ülkedeki nükleer tesisleri hedef almak istiyor. Biden yönetimi ise İsrail'in topyekün bir savaşı tetikleyecek bu hamlesine karşı.

ABD Başkanı Biden, İsrail'e karşı duruşu ve sürekli silah tedariki konularında kendi partisi içinde de eleştirilere maruz kalıyor. Biden yönetimi, İsrail'in, İran'a vereceği cevabın da bölgede istikrarsızlığa neden olacağını düşünüyor.

BIDEN VE NETANYAHU 50 GÜN SONRA GÖRÜŞEBİLİR

Öte yandan Axios'un üç ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Biden'ın bu akşam Netanyahu ile İran'a saldırı planları hakkında bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor. Haberde, iki lider, Washington'da Netanyahu'nun savaşı yönetme biçiminden duyulan rahatsızlığın artması ve savaşı sona erdirmek için bir stratejinin olmaması nedeniyle 50 gündür görüşmediği vurgulandı.