Donald Trump'a suikast iddiası gündem oldu! İran'dan ABD’ye anında cevap geldi

09 Kasım 2024 16:24 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 17:19

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Adalet Bakanlığı'nın iddiasını reddetti. Yaptığı açıklamada, "İran'ın Donald Trump'a suikast planı hazırladığı" yönündeki iddiasının tamamen asılsız ve kabul edilemez olduğunu ifade etti.

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İran'dan ABD Adalet Bakanlığı'nın İran Devrim Muhafızları'na bağlı bir yetkilinin Donald Trump'a yönelik suikast planı yaptığı iddiasına ilişkin açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın eski veya mevcut ABD yetkililerine yönelik suikast girişiminde bulunduğu yönündeki iddiaların "tamamen asılsız ve kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Geçmişte benzer suçlamaların İran tarafından kesin bir dille reddedildiğini ve asılsız olduklarının kanıtlandığını vurgulayan Bekayi, bu iddiaların yeniden gündeme getirilmesini, "ABD-İran ilişkilerini daha da karmaşık hale getirmeyi amaçlayan Siyonist ve İran karşıtı çevrelerin iğrenç bir komplosu" olarak nitelendirdi.

Bekayi ayrıca İran'ın, halkının haklarını korumak için ulusal ve uluslararası alanda tüm meşru ve hukuki imkanları kullanmaya devam edeceğini kaydetti.

TRUMP'A SUİKAST PLANI

ABD Adalet Bakanlığından dün yapılan açıklamada, daha önce ABD'de hırsızlık suçundan hapse giren ve 2008'de sınır dışı edildikten sonra şu anda İran'da ikamet ettiği belirtilen 51 yaşındaki İranlı Farhad Shakeri'nin, 49 yaşındaki Carlisle Rivera ve 36 yaşındaki Jonathon Loadholt'un New York'ta İran kökenli bir ABD vatandaşını öldürme planına dahil olmakla suçlandığı bildirildi.

Rivera Brooklyn ve Loadholt'un 7 Kasım'da New York'ta gözaltına alındığı, Shakeri'nin ise İran'da ikamet ettiğinin düşünüldüğü belirtildi. Rivera ve Loadholt'un ilk kez duruşmaya çıktığı ve tutuklu yargılanmalarına karar verildiği belirtildi.

Shakeri'nin son aylarda, İran hedeflerini gözetlemek ve suikast düzenlemek üzere İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ajan sağlamak için ABD'de hapishanede tanıştığı suç ortaklarından oluşan bir şebekeyi kullandığı vurgulandı.

Shakeri'nin şebekesinin iki üyesinin tutuklanan Loadholt ve Rivera olduğu, Shakeri'nin talimatıyla ABD'de ikamet eden İran kökenli ve İran hükümetine muhalif bir ABD vatandaşını aylarca gözetledikleri kaydedildi. Shakeri'nin 100 bin dolarlık vaadi karşılığında Rivera ve Loadholt'un cinayet için defalarca söz konusu kişinin yerini tespit etmeye çalıştığı aktarıldı.

TRUMP'I ÖLDÜRMESİ İÇİN BİR PLAN SUNMAKLA GÖREVLENDİRİLDİ

Bakanlık açıklamasında ayrıca Shakeri'nin ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileriyle yaptığı kayıtlı görüşmelerine yer verildi. Buna göre İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Shakeri'ye ABD'de bulunan ABD ve İsrail vatandaşlarına karşı başka suikastlar gerçekleştirme görevini de verdiği ifade edildi.

Shakeri'nin FBI yetkililerine, 7 Ekim 2024'te Donald Trump'ı öldürmek için bir plan sunmakla görevlendirildiğini söylediği aktarıldı. Shakeri'nin ise belirlenen zaman dilimi içinde Trump'ı öldürmek için bir plan sunma niyetinde olmadığını söylediği kaydedildi.

Ayrıca Shakeri'nin New York'ta yaşayan 2 Yahudi ABD vatandaşını izlemekle görevlendirildiği, İran Devrim Muhafızları Ordusundan bir yetkilinin her ikisinin öldürülmesi için 500 bin Dolar teklif ettiğini belirttiği kaydedildi. Shakeri'nin ayrıca, Sri Lanka'daki İsrailli turistleri hedef almakla da görevlendirildiği öne sürüldü.