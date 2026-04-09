İran bağlantılı hackerlar ABD altyapısını hedef aldı

PLC CİHAZLARI SALDIRILARIN MERKEZİNDE

Yetkililere göre saldırıların odağında PLC (Programmable Logic Controller) olarak bilinen cihazlar bulunuyor.

Hackerlar bu cihazlara sızarak kontrol panellerindeki verileri manipüle etmeye çalışıyor. Böyle bir müdahale, sistemlerin çalışmasını aksatabildiği gibi bazı durumlarda fiziksel hasara yol açabilecek riskli operasyonel koşullar da oluşturabiliyor.

ABD’li yetkililer, bazı saldırıların şimdiden operasyonel kesintilere ve maddi kayıplara neden olduğunu belirtiyor. Ancak olayların kapsamı konusunda ayrıntılı bilgi paylaşılmış değil.