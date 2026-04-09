Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İran bağlantılı hackerlar ABD altyapısını hedef aldı

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 11:33
1
İran bağlantılı hackerlar ABD altyapısını hedef aldı

ABD ile İran arasındaki gerilim yalnızca askeri ya da siyasi alanla sınırlı kalmıyor. Son dönemde siber cephede de dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor.

ABD'li güvenlik kurumlarının yayımladığı son uyarıya göre İran bağlantılı hacker grupları, ülkenin enerji, su ve bazı kamu altyapılarını hedef alan sabotaj amaçlı siber saldırılar düzenledi. Yetkililer, bu saldırıların doğrudan kritik sistemleri hedef aldığına dikkat çekiyor.

2
FBI, NSA, ABD Enerji Bakanlığı ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) tarafından yayımlanan ortak bildiride, saldırıların özellikle endüstriyel kontrol sistemlerine yöneldiği vurgulandı.

Bu sistemler, fiziksel makinelerin dijital ortamdan kontrol edilmesini sağlayan altyapının temelini oluşturuyor. İşte bu nedenle küçük bir müdahale bile ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

3
PLC CİHAZLARI SALDIRILARIN MERKEZİNDE

Yetkililere göre saldırıların odağında PLC (Programmable Logic Controller) olarak bilinen cihazlar bulunuyor.

Hackerlar bu cihazlara sızarak kontrol panellerindeki verileri manipüle etmeye çalışıyor. Böyle bir müdahale, sistemlerin çalışmasını aksatabildiği gibi bazı durumlarda fiziksel hasara yol açabilecek riskli operasyonel koşullar da oluşturabiliyor.

ABD’li yetkililer, bazı saldırıların şimdiden operasyonel kesintilere ve maddi kayıplara neden olduğunu belirtiyor. Ancak olayların kapsamı konusunda ayrıntılı bilgi paylaşılmış değil.

4
ENERJİ VE SU TESİSLERİ HEDEFTE

Siber saldırıların hedef listesinde özellikle enerji altyapısı, su ve atık su tesisleri ile bazı devlet kurumları yer alıyor.

Raporda ayrıca endüstriyel otomasyon alanında öne çıkan şirketlerden biri olan Rockwell Automation’ın ürünlerinin de hedef alındığı ifade edildi. Bu durum, saldırıların yalnızca yazılım seviyesinde değil, doğrudan fiziksel altyapıya etki edebilecek bir noktaya ulaştığını gösteriyor.

5
CYBERAV3NGERS ŞÜPHESİ

Yetkililer saldırıların arkasında doğrudan bir hacker grubunun adını vermedi. Ancak teknik izlerin İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu düşünülen CyberAv3ngers (Şahid Kaveh Grubu) ile benzerlik gösterdiği belirtiliyor.

Bu grup özellikle 2023’ün sonlarından itibaren ABD ve İsrail hedeflerine yönelik siber saldırılarla gündeme gelmişti.

CyberAv3ngers daha önce su altyapılarında kullanılan Unitronics cihazlarına sızarak 100’den fazla sistemi ele geçirmişti. O dönemde cihaz ekranlarında “Gaza” yazısı ve grubun logosu gösterilmişti. İlk etapta propaganda amaçlı gibi görünen bu saldırıların, aslında cihaz yazılımlarına zarar vererek hizmet kesintilerine yol açtığı daha sonra anlaşılmıştı.

6
HANDALA GRUBU DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Savaşın ilk dönemlerinde İran bağlantılı bir başka hacker grubu olan Handala da adını sıkça duyurmuştu.

Grup, ABD merkezli sağlık teknolojisi şirketi Stryker’a sızarak şirketin kendi güvenlik araçlarını kullanmış ve binlerce cihazı uzaktan silmişti. Bu saldırı, şirket operasyonlarında ciddi aksamalara neden olmuştu.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.