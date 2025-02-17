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 | Banu İriç

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Türkçe şiir okurken uyarı aldı! Cevabıyla alkış koptu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tebriz’de ünlü şair Şehriyar’ın "Haydar Baba'ya Selam" şiirini okurken yetkililer tarafından uyarıldı. "Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz." diyerek durumu gülerek geçiştiren Pezeşkiyan, izleyicilerden büyük alkış aldı.

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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Türkçe şiir okurken uyarı aldı! Cevabıyla alkış koptu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 00:27
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 00:27

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tebriz Kültür Haftası'nın kapanış töreninde ünlü Tebrizli şair Şehriyar'ın "Haydar Baba'ya Selam" şiirini Azerbaycan Türkçesinde okuduğu sırada yetkililer tarafından uyarıldı. Şiiri okumadan önce salondaki Türkçe bilmeyenlere dikkat çekilerek kendisine Türkçe konuşmaması yönünde uyarı yapıldığını belirten Pezeşkiyan, yine de dizeleri okumaya devam etti.

PEZEŞKİYAN "HEYDER BABA" ŞİİRİNİ OKUDU

Şiiri okumadan önce Şehriyar'dan iki satır şiir okuyacağını ancak yetkililerin kendisine salonda Türkçe bilmeyenler olduğu için Türkçe konuşmasına karşı çıktığını söyleyen Pezeşkiyan, şu dizeleri okumaya başladı:

"Heyder Baba, igit emek itirmez / Ömür geçer efsus bere bitirmez / Namerd olan ömrü başa yetirmez / Biz de vallah unutmarık sizleri / ​​​​​​​Görenmesek helal edin bizleri."

Şiiri okumaya devam ettiği sırada Pezeşkiyan'ın yanına gelen bir yetkilinin kendisini uyardığı görüldü. Bunun üzerine İran Cumhurbaşkanı, "Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz." diyerek güldü.

ALKIŞ KOPTU

Bunun üzerine salonda bulunanlar Pezeşkiyan'ı alkışladı.

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da 2006'da Tebriz'i ziyareti sırasında Şehriyar'ın şiirini okumuştu. Şiirini Azerbaycan Türkçesiyle okuyan Ahmedinejad'a Tebrizliler de eşlik etmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

MESUD PEZEŞKİYAN KİMDİR?
Mesud Pezeşkiyan, 1954’te Mahabad’da İranlı Türk bir ailenin çocuğu olarak doğdu ve tıp eğitimini Tebriz Üniversitesi'nde tamamladı. İran-Irak Savaşı’nda doktor ve muharip olarak görev yapan Pezeşkiyan, kalp cerrahı olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında İran Sağlık Bakanı olarak görev yaptı. Beş dönem Tebriz Milletvekili olan ve 2016’da Meclis Başkan Yardımcılığı yapan Pezeşkiyan, 2021’deki cumhurbaşkanlığı adaylığı reddedilse de 1 Mart seçimlerinde Tebriz’den birinci sırada Meclise girmeyi başardı. 2024 yılında cumhurbaşkanı olarak seçildi.
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