İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Türkçe şiir okurken uyarı aldı! Cevabıyla alkış koptu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tebriz Kültür Haftası'nın kapanış töreninde ünlü Tebrizli şair Şehriyar'ın "Haydar Baba'ya Selam" şiirini Azerbaycan Türkçesinde okuduğu sırada yetkililer tarafından uyarıldı. Şiiri okumadan önce salondaki Türkçe bilmeyenlere dikkat çekilerek kendisine Türkçe konuşmaması yönünde uyarı yapıldığını belirten Pezeşkiyan, yine de dizeleri okumaya devam etti.

PEZEŞKİYAN "HEYDER BABA" ŞİİRİNİ OKUDU

Şiiri okumadan önce Şehriyar'dan iki satır şiir okuyacağını ancak yetkililerin kendisine salonda Türkçe bilmeyenler olduğu için Türkçe konuşmasına karşı çıktığını söyleyen Pezeşkiyan, şu dizeleri okumaya başladı:

"Heyder Baba, igit emek itirmez / Ömür geçer efsus bere bitirmez / Namerd olan ömrü başa yetirmez / Biz de vallah unutmarık sizleri / ​​​​​​​Görenmesek helal edin bizleri."

Şiiri okumaya devam ettiği sırada Pezeşkiyan'ın yanına gelen bir yetkilinin kendisini uyardığı görüldü. Bunun üzerine İran Cumhurbaşkanı, "Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz." diyerek güldü.

ALKIŞ KOPTU

Bunun üzerine salonda bulunanlar Pezeşkiyan'ı alkışladı.

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da 2006'da Tebriz'i ziyareti sırasında Şehriyar'ın şiirini okumuştu. Şiirini Azerbaycan Türkçesiyle okuyan Ahmedinejad'a Tebrizliler de eşlik etmişti.