İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı Türkçe paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Erdoğan'a övgü dolu sözler: İsrail'e karşı tutumu takdire şayan

Mesud Pezeşkiyan, Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'i kınama konusundaki kararlı tutumunun takdire şayan olduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan paylaşımını, "Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yolu, ilahi lütufla birlikte devam edeceğiz." sözleriyle noktaladı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.