İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Hizbullah'a destek: Devam edeceğiz!

08 Temmuz 2024 20:20 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 20:22

Murat Karayalçın'dan SHP tepkisi: Öyle bir şey olamaz

Murat Karayalçın'dan SHP tepkisi: Öyle bir şey olamaz

İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a gönderdiği mektupta, İran'ın İsrail karşısında Hizbullah’ı desteklemeye devam edeceğini belirtti.

“DİRENİŞİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a mektup gönderdi. Pezeşkiyan, mektubunda Tahran yönetiminin İsrail karşısında Hizbullah’ı desteklemeye devam edeceği mesajını vererek, "İran, her zaman siyonist İsrail rejimi karşısında bölge halklarının direnişinin yanında olmuş ve desteklemiştir. Direnişin desteklenmesi İran'ın temel politikalarını oluşturur. Bu doğrultuda İmam Humeyni'nin bıraktığı değerler ve liderimiz Ayetullah Ali Hamaney'in önderliğinde direnişi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

"İSRAİL DAHA FAZLA CİNAYET İŞLEYEMEYECEK"

İsrail'in bölgede daha fazla şiddete ve cinayete yol açamayacağını kaydeden Pezeşkiyan, "Bölgedeki direniş grupları sayesinde siyonist rejim mazlum Filistin halkına ve bölgedeki diğer milletlere karşı daha fazla cinayet işleyemeyecektir. Lübnan halkı için esenlik ve mutluluk dilerken, direnişin kahramanları için Allah'tan yardım niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.