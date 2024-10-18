İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Yahya Sinvar için taziye: İşgale karşı direniş aksamayacak

18 Ekim 2024 20:36 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 21:20

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar için taziye mesajı paylaştı. Sinvar'ın İsrail'e karşı mücadelesine övgüde bulunan Pezeşkiyan, buna karşın Sinvar'ın ölümünün işgale karşı direnişi aksatmayacağını vurguladı.

Hamas​ Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar​'ın ölümü İran'da da büyük üzüntüye yol açtı. İran Cumhurbaşkanı​ Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Sinvar için taziye mesajı yayımladı.

"SİYONİST REJİMİN SUÇLARININ AÇIK GÖSTERGESİ"

Filistin halkına ve özgürlükçü halklara Sinvar'ın kaybından dolayı başsağlığı dileyen Pezeşkiyan, "Hamas Hareketinin Siyasi Büro Başkanı Sayın Yahya Sinvar'ın şehadet haberi, başta kahraman Filistin halkı olmak üzere dünyanın tüm özgürlük tutkunu halkları için acı verici olsa da bu aynı zamanda işgalci ve çocuk katili Siyonist rejimin durdurulamaz suçlarının da açık bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"DÜŞMAN BİLSİN Kİ DİRENİŞ AKSAMAYACAK"

Yahya Sinvar'ın hayatı boyunca İsrail'e karşı mücadelesine övgüde bulunan Pezeşkiyan, onun ölümünün İsrail işgaline karşı direnişi akamete uğratmayacağını belirtti. Pezeşkiyan, "Düşman şunu bilmelidir ki, komutanların ve liderlerin şehadeti, İslam ümmetinin zulüm ve işgale karşı direnişinde hiçbir aksamaya neden olmayacaktır" değerlendirmesini yaptı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ERAKÇİ'NİN MESAJI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de Hamas lideri Sinvar'ın hayatını kaybetmesinin ardından X sosyal medya hesabından paylaşımında bulundu. Sinvar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yahya Sinvar ölümden korkmadı, son nefesine kadar cesurca savaştı. Onun kaderini güzel bir şekilde tasvir eden son görüntüleri, hem Filistinli hem de Filistinli olmayan tüm direniş savaşçıları için bir ilham kaynağı olacak. Sinvar'ın Filistin halkının kurtuluşu için verdiği fedakar mücadeleyi saygıyla selamlıyoruz."