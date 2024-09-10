İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın seçim vaadiydi: Mülteciler sınır dışı ediliyor

10 Eylül 2024 17:21 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 17:41

İran, düzensiz göçmenlerle ilgili kararını verdi. Emniyet Teşkilatı Genel Komutanı Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan, 2025 yılının mart ayına kadar ülkedeki düzensiz yaklaşık 2 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi planladıklarını açıkladı.

İran, düzensiz göçmenleri sınır dışı etmeye hazırlanıyor. Düzensiz göçmen sorununa karşı önlem alacaklarını açıklayan İran Emniyet Teşkilatı Genel Komutanı Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan, 2025 yılının mart ayını işaret etti. Radan, "Bu yıl yıl sonuna kadar (İran takvimine göre Mart 2025) ülkede yasa dışı olarak bulunan önemli sayıda izinsiz yabancı uyruklu kişiyi sınır dışı edeceğiz." dedi.

Yaklaşık 2 milyon izinsiz yabancı uyruklunun ülkeden sınır dışı edileceğini söyleyen Radan, ülkedeki düzensiz göçmenlerin sayısının İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanacağını belirtti.

AFGANİSTAN'DAN MÜLTECİ AKINI

Sovyetler Birliği'nin 1979'da Afganistan'ı işgalinin ardından İran'a doğru başlayan Afgan mülteci akını, ABD işgali, iç savaşlar ve istikrarsızlık nedeniyle yaklaşık 42 yıldır devam ediyor. Özellikle son yıllarda güvenlik, siyasi ve ekonomik sorunların yaşandığı Afganistan'dan İran'a yoğun düzensiz göçmen girişi oldu. İranlı yetkililer, resmi olmayan verilere göre ülkede yaklaşık 5 milyon Afgan bulunduğunu ve bunlardan birçoğunun düzensiz göçmen olduğunu belirtiyor.

''DAHA GÜÇLÜ BİR MEKANİZMA GEREKİYOR''

Önceki İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Ekim 2023'te yaptığı açıklamada, "Yasa dışı göçmenler ülkeyi terk etmelidir. Geri gönderilen ve daha sonra tekrar ülkemize dönen göçmenlerle baş etmek için de daha güçlü bir mekanizmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.

PEZEŞKİYAN'IN SEÇİM VAADİYDİ

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da seçim kampanyası sürecinde düzensiz göçmenlerin ülkede uyuşturucu ve istihdam gibi ciddi sosyal zararlara yol açtığını ve bu sorunu çözeceklerini söylemişti.

Öte yandan İran, ülkenin doğusundaki Afganistan sınırına 930 kilometre uzunluğunda duvar örmeye başladı.

İçişleri Bakanı İskender Mumini, 6 Eylül'de yaptığı bir açıklamada, ülkedeki düzensiz göçmenlerin birçok soruna yol açtığını ve en kısa zamanda sınır dışı edileceklerini söylemişti.