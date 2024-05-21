İran Cumhurbaşkanı Reisi için anma törenleri, ülke yasta... İşte son gelişmeler

21 May 2024 09:22 - Güncelleme : 21 May 2024 10:42

İran'ın helikopter kazası için ABD'den bile yardım istediği ortaya çıktı!

İran'ın helikopter kazası için ABD'den bile yardım istediği ortaya çıktı!

21.05.2024 10:39

REİSİ İÇİN AĞITLAR YAKILIYOR

İran halkı, cenaze töreninde hayatını kaybedenler için ağıt yakıyor. On binlerce kişi tek bir ağızdan ağıtlara eşlik ediyor.

21.05.2024 10:21

TABUTA DOKUNMAK İSTEYENLER BİRBİRLERİYLE YARIŞTI

Kazada hayatını kaybeden Reisi ve heyeti için ilk tören Tebriz'deki Şüheda meydanında gerçekleştiriliyor.

Sevenleri Reisi'nin tabutuna dokunabilmek için adeta birbiriyle yarışıyor.

21.05.2024 10:00

TEBRİZ'DE REİSİ İÇİN CENAZE TÖRENİ

İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililer için Tebriz kentinde tören düzenlendi.

21.05.2024 08:00

REİSİ İÇİN ANMA TÖRENLERİ

Reisi'nin naaşı için bugünkü törenlerin ardından perşembe günü, doğduğu şehir Meşhed'de toprağa verileceği belirtildi. Cenaze törenleri, 3 gün sürecek.

21.05.2024 07:00

İRAN REİSİ'NİN YASINI TUTUYOR

İran helikopter kazasında 8 kişiyle beraber hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yasını tutuyor. Ülkede bayraklar yarıya indi, 5 günlük yas ilan edildi.

21.05.2024 00:00

İRAN 28 HAZİRAN'DA SEÇİME GİDECEK

Reisi’nin hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir’in ev sahipliğinde seçim tarihinin belirlenmesine ilişkin toplantı düzenlendi.

Muhbir, seçim sürecine ilişkin adayların kayıt işlemleri, propaganda ve seçimin ne zaman düzenleneceğine dair konuların incelendiği aktardı. İncelemeler sonucunda Anayasayı Koruyucular Konseyi’nin aldığı karar doğrultusunda cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

20.05.2024 00:41

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ HELİKOPTER KAZASINDA ÖLDÜ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi ve ekibini taşıyan helikopter zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide kaza yapmasından 15 saat sonra, olay yerini Türk AKINCI İHA'sı keşfetti.

Helikopterin Amerikan yapımı Bell 212 olduğu öğrenilirken İran devlet medyası, kazanın sebebinin yoğun sis olduğunu duyurdu.