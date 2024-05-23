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CANLI ANLATIM

İran Cumhurbaşkanı Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! Cenaze törenlerinin 3. günü

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
23 May 2024 08:54 - Güncelleme : 23 May 2024 09:19

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün doğduğu şehir Meşhed'de defnedilecek. İran'da cenaze törenlerinin son günü, bugün gerçekleşecek. 

Canlı Anlatım Özeti
  • REİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
  • İRAN'DA CENAZE TÖRENLERİNDE SON GÜN
  • CEVDET YILMAZ VE HAKAN FİDAN TAZİYE MERASİMİNDE
  • ''İSRAİL'E ÖLÜM'' SLOGANLARI
  • CENAZE NAMAZINI HAMANEY KILDIRDI

23.05.2024 09:11

REİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

İran, İbrahim Reisi'yi bugün son yolculuğuna uğurlayacak. Reisi, doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek.

İran Cumhurbaşkanı Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! Cenaze törenlerinin 3. günü - 1. Resim

23.05.2024 09:00

İRAN'DA CENAZE TÖRENLERİNDE SON GÜN

İran’da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasının ardından 3 gün sürecek cenaze törenlerinde bugün son gün. 

22.05.2024 16:33

CEVDET YILMAZ VE HAKAN FİDAN TAZİYE MERASİMİNDE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Türkiye'yi temsilen Tahran’da taziye merasimine katıldı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! Cenaze törenlerinin 3. günü - 2. Resim

22.05.2024 11:18

''İSRAİL'E ÖLÜM'' SLOGANLARI

Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kıldırmasının ardından toplanan on binlerce kişi, hep bir ağızdan ''İsrail'e ölüm'' sloganları attı.

Reisi'nin Tahran'daki cenaze töreni için mahşeri kalabalık, on binler toplandı - 1. Resim

22.05.2024 09:00

CENAZE NAMAZINI HAMANEY KILDIRDI

Tahran Üniversitesi'ndeki cenaze namazını İran dini lideri Ali Hamaney kıldırdı.

Reisi'nin Tahran'daki cenaze töreni için mahşeri kalabalık, on binler toplandı - 2. Resim

22.05.2024 08:00

TAHRAN'DA REİSİ İÇİN MAHŞERİ KALABALIK

Azerbaycan ziyaretinin ardından 19 Mayıs günü helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için İran'da düzenlenen törenlerin ikinci gününde Tebriz'de başlayan cenaze merasimleri Tahran'da son buldu. On binlerce kişi, Reisi ve beraberindekiler için düzenlenen veda törenine katıldı. 

Reisi'nin Tahran'daki cenaze töreni için mahşeri kalabalık, on binler toplandı - 1. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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