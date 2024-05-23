İran Cumhurbaşkanı Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! Cenaze törenlerinin 3. günü
Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün doğduğu şehir Meşhed'de defnedilecek. İran'da cenaze törenlerinin son günü, bugün gerçekleşecek.
- REİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
- İRAN'DA CENAZE TÖRENLERİNDE SON GÜN
- CEVDET YILMAZ VE HAKAN FİDAN TAZİYE MERASİMİNDE
- ''İSRAİL'E ÖLÜM'' SLOGANLARI
- CENAZE NAMAZINI HAMANEY KILDIRDI
23.05.2024 09:11
REİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
İran, İbrahim Reisi'yi bugün son yolculuğuna uğurlayacak. Reisi, doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek.
23.05.2024 09:00
İRAN'DA CENAZE TÖRENLERİNDE SON GÜN
İran’da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasının ardından 3 gün sürecek cenaze törenlerinde bugün son gün.
22.05.2024 16:33
CEVDET YILMAZ VE HAKAN FİDAN TAZİYE MERASİMİNDE
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Türkiye'yi temsilen Tahran’da taziye merasimine katıldı.
22.05.2024 11:18
''İSRAİL'E ÖLÜM'' SLOGANLARI
Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kıldırmasının ardından toplanan on binlerce kişi, hep bir ağızdan ''İsrail'e ölüm'' sloganları attı.
22.05.2024 09:00
CENAZE NAMAZINI HAMANEY KILDIRDI
Tahran Üniversitesi'ndeki cenaze namazını İran dini lideri Ali Hamaney kıldırdı.
22.05.2024 08:00
TAHRAN'DA REİSİ İÇİN MAHŞERİ KALABALIK
Azerbaycan ziyaretinin ardından 19 Mayıs günü helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için İran'da düzenlenen törenlerin ikinci gününde Tebriz'de başlayan cenaze merasimleri Tahran'da son buldu. On binlerce kişi, Reisi ve beraberindekiler için düzenlenen veda törenine katıldı.