İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin bulunduğu ilk an yayınlandı

20 May 2024 23:03 - Güncelleme : 20 May 2024 23:20

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin Azerbaycan dönüşünde helikopterinin dağlık bir alana düşmesi sonrası saatler sonra bulunduğu ana ait görüntü yayınlandı.

Helikopter Türkiye'den giden Akıncı İHA'nın yaptığı çalışma sayesinde bulundu. Sis ve yağmur nedeniyle 15 saat süren aramanın ardından kurtarma ekipleri, helikopterin yanmış enkazını bir dağın yamacında buldu. O anlara dair yeni görüntüler ilk kez yayınlandı.

Üst düzey İran yetkililerinin helikopter kazasında şehit düşmesi nedeniyle ülkede 5 günlük resmi yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyette bulunanlar için yarın, Kum kentinde cenaze töreni düzenlenecek. ⁠