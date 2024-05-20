İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin öldüğü dakikalarda gerçekleşti! Netanyahu'dan kritik temas

20 May 2024 10:45 - Güncelleme : 20 May 2024 10:46

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldiği belirtildi. Görüşmenin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği ve düşen helikopterin henüz arandığı dakikalarda gerçekleştiği iddia edildi. Görüşmenin detayına ilişkin bilgi verilmedi.

Reisi’nin ölümü sonrası gözler İsrail’e çevrilmişti. Fransız televizyonu Kanal I24, canlı yayında Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun Mossad ajanı olduğunu iddia etti.

BATI KUDÜS'TE KRİTİK GÖRÜŞME

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Batı Kudüs’te bulunan Başbakanlık Ofisinde Netanyahu'nun Sullivan ile görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, 17 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Sullivan'ın Gazze'deki son durumu ve ateşkes sürecini muhataplarıyla ele alacağını duyurmuştu.

Bölge ziyareti kapsamında ilk olarak Suudi Arabistan'a giderek, "Gazze'deki son gelişmeler kapsamında ateşkesin gerekliliği ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması konularını" görüşen Sullivan, ardından İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya gelmek üzere İsrail'e gitmişti.

"NETANYAHU GÖRÜŞMEYİ ENGELLEDİ"

İsrail’in Walla haber sitesinin adı açıklanmayan ABD ve İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları hakkında ABD ve İsrailli yetkililerin görüşmesi Netanyahu tarafından engellendi.

Netanyahu'nun ABD'li siyasetçilerin Gazze'deki olanlar hakkında İsrailli yetkililerin açıklamalarını kontrol etmeye çalıştığına dikkat çekilen haberde, Başbakan'ın son olarak İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea'nın ABD'nin Cumhuriyetçi Senatörü Marco Rubio ile görüşmesini engellediği kaydedildi.

Haberde, ABD ve İsrail yetkililerinin düzenli olarak görüştükleri, ancak Netanyahu'nun 7 Ekim'den bu yana İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin bir araya gelmesini defalarca engellediği bilgisine yer verildi.