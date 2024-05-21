İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde eski savaş pilotu şaşırtıcı detayı açıkladı: Tam da bunu yapmaya çalışıyorlardı

21 May 2024 09:42 - Güncelleme : 21 May 2024 09:42

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu helikopter Pazar günü akşam saatlerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle sert iniş yaptı. İranlı yetkililerin talebi üzerine Türkiye bölgeye enkazı bulmak için AKINCI İHA gönderdi. AKINCI İHA bölgedeki ısıyı tespit ettikten sonra İranlı ekipler olay yerine gitti.

İranlı yetkililer helikopterde bulunan Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın kazada hayatını kaybettiğini açıkladı.

Reisi’nin ölümünde suikast şüphelerinin artması sonrası gözler İsrail ve ABD’ye çevrildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, "kazanın sebebi belli değil, bu olayda ABD yaptırımlarının sorumlu olduğu iddiası tamamen asılsızdır." dedi.

Helikopterin nasıl düştüğüne ilişkin birçok iddia ortaya atıldı. ABD’de eski savaş pilotu Albay Steve Ganyard kazanın perde arkasını anlattı.

SİS BULUTUNA GİRMELERİNDE DOĞAL EĞİLİM VAR!

Ganyard şu ifadeleri kullandı:

Helikopter pilotlarının çok dağlık arazide havanın altından geçmeye çalışması sonucu meydana gelen oldukça klasik bir kaza gibi görünüyor. Dolayısıyla bölgede yoğun sis olduğunu biliyoruz. Helikopterde çok önemli kişilerin bulunduğunu biliyoruz ve bu da çoğu zaman pilotlara varış noktasına varmalarını sağlamak için ekstra zihinsel bir yük getiriyor. Dağlarda uçarken ve görüş mesafeniz çok düşük olduğunda helikopter pilotlarının alçalmaya, sis ya da bulut katmanının altına girmeye çalışmaları yönünde doğal bir eğilim vardır.

İhtiyaç duymaları halinde uçağı indirebileceklerini de biliyorlar. Ancak çoğu zaman bu durum trajediye yol açar. Hatırlarsanız Şubat ayında bir Deniz Piyadeleri helikopteri tam da bunu yapmaya çalışıyordu; San Diego'ya geri dönmeye çalışırken San Diego'nun hemen doğusunda dağlara düşmüştü. Ne yazık ki gemideki tüm denizciler hayatını kaybetti.

REİSİ ÇOK ÖNEMLİ KİŞİ DEĞİL

İranlı ekiplerden kazaya ilişkin çok bilgi alınmamasının hatırlatılması üzerine Ganyard şöyle konuştu:

Reisi en önemli kişi değil. Hamaney, İran'daki liderlik açısından en önemli kişi olmaya devam ediyor. İlginçtir ki İran'ın bölgede yol açtığı sorunlardan en fazla sorumlu olan iki kişi vardı. Bildiğimiz gibi onlar Husilerin önemli destekçileri, Hamas'ın önemli destekçileri ve Hizbullah'ın önemli destekçileri. Ve böylece, bölgedeki tüm sıkıntılar ve istikrarsızlıklar en azından bir şekilde o helikopterdeki iki kişiden etkilenerek yönlendiriliyor.

İsrailliler İran'da bazı şaşırtıcı operasyonlar gerçekleştirdi. Ancak burada havanın önemli bir sorun olduğunu da biliyoruz ve başkanın helikopteriyle birlikte iki helikopterin daha iniş yapabilmiş olması, ancak başkanın helikopterinin gözden kaybolması da bunun muhtemelen hava durumuyla ilgili olduğunu akla getiriyor. Ancak bu noktada bekleyip görmemiz gerekecek.