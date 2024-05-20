İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin son görüntüsü ortaya çıktı

20 May 2024 13:37 - Güncelleme : 20 May 2024 13:55

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi sonrası sosyal medyada kaza anı ve sonrasına ilişkin çeşitli görüntüler paylaşıldı. İran televizyonları, Uzi köyü yakınlarındaki Karabağ ormanlarına düşen helikopterin enkazından ve taşınan cenazelerden görüntüler ekrana getirdi.

Düşen helikopterde İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın yanı sıra yedi kişi daha vardı. IRNA haber ajansı, cenazelerin Tebriz kentine nakledildiğini bildirdi.

REİSİ'NİN ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON FOTOĞRAFI

Öte yandan Reisi'nin kaza yaşanmadan önce helikopterdeki son görüntüsü de paylaşıldı.

KAZA NEDENİ BELLİ OLDU

İran devlet televizyonundan yapılan açıklamaya göre; İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter olumsuz hava koşulları nedeniyle kaza yaptı.

Kazadan doğru görüntüler;