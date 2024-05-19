İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı

19 May 2024 16:08 - Güncelleme : 19 May 2024 17:03

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiğini ve yardım ekiplerinin kazanın yaşandığı bölgeye ulaşmaya çalıştığını duyurdu.

İran devlet televizyonuna göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki bir helikopter kaza yaptı. Olay yerinden görüntüler geldi.

KARA YOLUNU KULLANDI

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, kaza yapan helikopterin Reisi'yi taşıdığını iddia etti. Fars Haber Ajansı, yoğun sis nedeniyle Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin kara yoluyla Tebriz’e gittiğini duyurdu.

Devlet televizyonu da Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi. Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı.

REİSİ BUGÜN ALİYEV'LE GÖRÜŞTÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, iki ülke sınırında Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yapmıştı. Bu sebepten ötürü Reisi, bugün, Doğu Azerbaycan eyaletine gitmişti.

İran’ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz “olası ölü ve yaralılar” hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.

TGRT HABER CANLI YAYININDA SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

TGRT Haber canlı yayınına bağlanan gazeteci Farshid Bagherian, gelen ilk bilgilere göre Reisi'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ancak daha detaylı bilginin bulunmadığını belirtti.

Reisi'yle birlikte helikopterde Dışişleri Bakanı Abdullahian, Doğu Azerbaycan Valisi Rahmati, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Al-i Haşim de bulunuyordu.

KÖTÜ HAVA SEBEBİYLE

İran İçişleri Bakanı Vahidi kazaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanını (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşmadı."