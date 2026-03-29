Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İran Devrim Muhafızları: "ABD'nin çekilmekten başka seçeneği kalmadı"

İran Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD’nin bölgedeki askeri varlığının felç edildiğini savunarak, "AWACS ve yakıt ikmal uçakları zarar gördü, yeni hedefler listeye eklenecek" uyarısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 18:26
|
GÜNCELLEME:
29.03.2026
saat ikonu 18:26

Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ve 'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "ABD'nin İran sınırlarından çekilmekten başka seçeneği kalmadı." dedi.

İran Devrim Muhafızları: "ABD'nin çekilmekten başka seçeneği kalmadı"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları karşısında ABD'nin bölgeden çekilmekten başka seçeneği kalmadığını belirtti.
ABD'nin bölgedeki radar, lojistik ve diğer araçlarının felç edilmesi süreci devam ediyor.
ABD'ye ait AWACS ve yakıt ikmal uçaklarının zarar gördüğü ifade edildi.
Musevi, yakın zamanda bu listeye başka değerli hedeflerin de ekleneceği uyarısında bulundu.
"ABD LOJİSTİĞİ FELÇ EDİLİYOR"

Musevi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalara dair açıklamada bulundu.

ABD'nin bölgedeki radar, lojistik ve diğer araçlarının felç edilmesi sürecinin devam ettiğini belirten Musevi, "ABD'nin İran sınırlarından çekilmekten başka seçeneği kalmadı." ifadesini kullandı.

STRATEJİK UÇAKLAR HEDEFTE: AWACS VE TANKER UÇAKLAR

Musevi ayrıca, ABD'ye ait AWACS Havadan Erken Uyarı uçakları ile yakıt ikmal uçaklarının zarar gördüğüne işaret ederek, "Yakında bu listeye başka değerli hedefler de eklenecek." uyarısında bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran Devrim Muhafızları’ndan sert açıklama: "Çocuk katillerinin mezarları hazır"
İran Burj Khalifa binasının yakınlarını vurdu! Anbean kameraya yansıdı
