Dünya
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Mücteba Hamaney'e bağlılık yemini etti

İran'da, Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Ordusu'nun, Uzmanlar Meclisi tarafından ülke lideri makamına seçilen Mücteba Hamaney'e bağlılıklarını bildiren mesajlar yayımladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Mücteba Hamaney'e bağlılık yemini etti
ve Hatemu’l-Enbiya Merkez Karargahı, Uzmanlar Meclisi’nin Mücteba Hamaney’i yeni dini lider olarak seçmesinin ardından yayımladıkları bildiride Hamaney’e bağlılık yemini etti. Bildiride, "Silahlı kuvvetler, Mücteba Hamaney’in komutası altında tüm kapasite ve imkanlarını seferber ederek çabalarını ortaya koyacağını ve onun liderliği doğrultusunda İslam Devrimi’nin hedeflerini gerçekleştirmek için çalışacağını bildirmektedir. Ayrıca Hamaney’in talimatları doğrultusunda, İslam Devrimi’nin kazanımlarını korumak amacıyla geçmişe kıyasla daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde sahada olacağını ilan etmektedir" açıklamasında bulunuldu.

İRAN ORDUSU’NDAN HAMANEY'E BAĞLILIK YEMİNİ

İran Ordusu da Mücteba Hamaney’in yeni dini lideri olarak seçilmesi dolayısıyla bir bildiri yayımladı. Ordunun İslam Devrimi’nin ideallerini ve ülkenin bağımsızlığı ile toprak bütünlüğünü korumak için geçmişte olduğu gibi son nefese kadar fedakarlık yapacağı vurgulandı. Bildiride ayrıca, İran ordusunun ülkenin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve İran’ın korunması görevinde geçmişe kıyasla daha güçlü şekilde, dini lider ve başkomutanın emirleri doğrultusunda bağlılıkla hareket edeceği ifade edildi.

EN ÜST OTORİTE DİNİ LİDER

İran’da dini lider, ülkenin en üst siyasi ve askeri otoritesi olarak kabul edilmektedir. Dini lider aynı zamanda silahlı kuvvetlerin başkomutanı olup, Yargı erkinin üst düzey yetkililerini ve bazı önemli kurumların yöneticilerini atama, devlet televizyonunun yönetimini belirleme gibi geniş yetkilere sahiptir. Ülkenin genel politikalarının belirlenmesinde ve stratejik kararlarında da belirleyici rol oynayan dini lider, İran’daki siyasi sistemin en güçlü makamı olarak görülmektedir.

İRAN'DAKİ ORDU SİSTEMİ

Klasik konvansiyonel askeri yapılanmalardan farklı olarak İran'da silahlı kuvvetler, "İran Ordusu" ve "İran Devrim Muhafızları Ordusu" olmak üzere iki ayrı ordudan oluşuyor. Her iki ordunun kara, deniz ve hava kuvvetleri bulunuyor.

İran Ordusu, 1979 devrimi öncesi ülkede var olan ordunun devamı niteliğindeyken, Devrim Muhafızları Ordusu, 5 Mayıs 1979'da devrim lideri Humeyni tarafından kuruldu.

İran'ın resmi ideolojisinin muhafızları olarak bilinen Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede ekonomi, siyaset ve medyada etkin bir yapıya sahip.

