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 | Berrak Arıcan

İran dini lideri Hamaney ABD'ye kafa tuttu: Kimseden izin alacak değiliz

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile müzakerelerden bir sonuç çıkmayacağını, Tahran'ın da uranyum konusunda kimseden izin almayacağını söyledi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 14:44

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ölüm yıl dönümü nedeniyle başkent Tahran’da düzenlenen anma töreninde konuştu. Reisi’nin halka yakınlığına ve ABD ile müzakere konusundaki duruşuna dikkat çeken Hamaney, "Şehit Reisi, kendisini halktan üstün görmezdi. Kendini halkla aynı seviyede, halk gibi ve hatta halktan daha küçük biri olarak kabul ederdi. Her zaman doğruyu söyleyen açık sözlü biriydi. Yaptığı işlerde ise yorulmadan ve sürekli çalışırdı" dedi.

İran dini lideri Hamaney ABD'ye kafa tuttu: Kimseden izin alacak değiliz

''REİSİ ABD'NİN İRAN'I TEHDİT ETMESİNE VE ALDATMASINA İZİN VERMEDİ''

Reisi’nin, Cumhurbaşkanlığı görevinin başında verdiği ilk röportajda ABD ile müzakere konusundaki tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu hatırlatan Hamaney, "Kendisine ‘ABD ile müzakere edecek misiniz?’ sorusu yöneltildiğinde tereddütsüz ve açık bir şekilde ‘Hayır’ dedi. Gerçekten de sözünde durdu ve müzakere etmedi. Düşmana, İran’ı tehdit, aldatma ya da hileyle müzakere masasına oturttum deme fırsatı tanımadı" dedi.

İran dini lideri Hamaney ABD'ye kafa tuttu: Kimseden izin alacak değiliz

''MÜZAKERELERDEN SONUÇ ÇIKMAYACAK''

ABD’nin doğrudan müzakere konusunda ısrar etmesinin arkasındaki nedenin Reisi’nin kararlı tutumu olduğunu belirten Hamaney, "Elbette müzakereler dolaylı olarak hem onun döneminde hem de şimdi olduğu gibi sürdü. Ancak sonuç alınamadı. Şu anda da bu müzakerelerin bir sonuca varacağını düşünmüyoruz ve ne olacağını da kestiremiyoruz" ifadelerini kullandı.

İran dini lideri Hamaney ABD'ye kafa tuttu: Kimseden izin alacak değiliz

''İRAN KİMSEDEN İZİN ALMAZ''

Konuşmasında ABD’ye uyarıda bulunan Hamaney, "Konu müzakereden açılmışken karşı tarafa bir uyarım olacak. ABD’liler saçma sapan konuşmasınlar. İran’a uranyum zenginleştirme izni vermeyeceğiz demeleri oldukça yanlış. İran, kimseden izin almaz ve kimsenin iznini beklemez. İran’ın belirlenmiş bir politikası ve yöntemi var, kendi yolunu izlemeye devam ediyor" dedi.

İran dini lideri Hamaney ABD'ye kafa tuttu: Kimseden izin alacak değiliz

''BATI'NIN NİYETİNİ AÇIKLAYACAĞIZ''

Batılı ülkelerin İran’ın nükleer programına yönelik ısrarının altında yatan sebepleri de ilerleyen dönemde halka açıklayacağını belirten Hamaney, "Neden bu kadar ısrarla İran’ın Uranyum zenginleştirme faaliyetlerine karşı çıktıklarını ve niyetlerini milletimizle uygun bir zamanda paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

ABD-İran müzakereleri devam ediyor mu?
ABD ve İran, Tahran’ın nükleer programına ilişkin anlaşmazlıkları ele almak üzere geçtiğimiz günlerde Umman’da gerçekleştirdikleri üç saatlik görüşmenin ardından, müzakerelere devam etme konusunda anlaşmaya vardı.
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