İran Dini Lideri Hamaney'den dikkat çeken açıklamalar: İsrail'in asıl hedefi Suriye değil!

17 Aralık 2024 15:15 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 15:32

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in, Suriye'yi işgaline ilişkin açıklamalarında asıl hedefin İran olduğunu söyledi. Hamaney, İran'ın yanı sıra Hizbullah'ın da hedefte olduğunu ifade etti.

Suriye'nin dört bir yanındaki katliamlar gün yüzüne çıkıyor: En az 100 bin kişilik toplu mezar bulundu

Suriye'nin dört bir yanındaki katliamlar gün yüzüne çıkıyor: En az 100 bin kişilik toplu mezar bulundu

İran​ Dini lideri Ayetullah Ali Hamaney​, İranlı ve farklı kesimlerden yabancı kadın temsilcilerle bir araya geldiği sırada yaptığı açıklamalarıyla dikkat çekti. Görüşmede Batılı ülkelerin kadın hakları​ konusunu İran’a karşı kullandığını belirten Hamaney şunları söyledi:

''Batı dünyası bugün kadın hakları, özgürlük ve feminist sloganların ardına sığınarak insanlık dışı siyasi hedeflerini yürütmeye çalışıyorlar. Düşman boş durmuyor, İran İslam Cumhuriyetini dize getirmek için kullandığı savaş, suikast ve terör gibi yöntemlerin işe yaramadığını anladı. Bu nedenle propaganda​ ve medya gibi yumuşak güç unsurlarını kullanıyor. Toplumun tüm kesimleri ve kadınlarımız düşmanın bu tuzakları karşısında uyanık olmalıdır.''

ASIL HEDEF İRAN VE HİZBULLAH

İsrail'in Suriye üzerinden İran'ı ve Hizbullah'ı hedef alacağını öne süren Hamaney, açıklamalarına Tel Aviv'i hedefine koyarak şöyle devam etti:

''Siyonist İsrail rejimi Suriye üzerinden hazırlık yaparak Hizbullah’ı kuşatabileceğini ve yok edebileceğini zannediyor. Asıl yok olacak olan İsrail rejimidir. Suriye’de yaşananlardan sonra ABD ve İsrail ile birlikte onların bazı işbirlikçileri bölgede direnişi tamamen yok edeceklerini zannediyorlar, bu tamamen yanlış. Hasan Nasrallah ve Yahya Sinvar’ın ruhu yaşıyor ve onların fikri ve yolu devam edecektir.''

İran’ın Filistin direnişini ve Hizbullah’ı destekleme devam edeceğini vurgulayan Hamaney, “Mücahitler bir gün bu habis düşmanın yok olacağını görecekler” dedi.