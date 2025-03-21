İran dini lideri Hamaney'den Trump'ın tehditlerine cevap: Hainlik yaparsa sert bir tokat yer

ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri emriyle Yemen'deki Husilere başlatılan saldırıların ardından İran ile gerilim arttı. Trump, Husilere desteği kesmezse İran için 'Sonucun korkunç olacağını' söyledi. İran Dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD'ye sert bir dille karşılık verdi.

21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla başkent Tahran’da halkın farklı kesimlerinden temsilciler ve üst düzey yetkililerle bir araya gelen Hamaney, "İran halkı manevi gücünü ortaya koydu ve bunun zirve noktası devrim zaferi kutlamaları oldu. İran milleti kendini dünyaya tanıttı. Biz de kendimizi tanımalıyız. Tüm bunlar halkın ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde yaşandı, ancak halkımız tüm engellere rağmen sahaya çıktı ve düşmanlar İran milletinin sisteme bağlılığını açıkça gördü" ifadelerini kullandı.

''SERT BİR TOKAT YER''

Hamaney, ABD’nin İran’a yönelik tehditlerine de değinerek, "ABD, İran ile karşı karşıya geldiğinde tehditlerle hiçbir yere varamayacağını bilmeli. Biz hiçbir zaman çatışmaları başlatan taraf olmadık. Ancak ABD ve diğerleri İran’a karşı herhangi bir hainlik yaparsa sert bir tokat yiyeceğini bilmeli" dedi.

''HUSİLERİN VEKİLE İHTİYACI YOK''

ABD ile Avrupa'nın direniş gruplarına yönelik tutumunu eleştiren ve direniş gruplarının İran’dan bağımsız olarak hareket ettiğini vurgulayan Hamaney, "ABD’li ve Avrupalı siyasetçiler büyük bir hata yapıyor. Bölgedeki direniş merkezlerini İran’ın vekil güçleri olarak tanımlayarak onlara hakaret ediyorlar. Oysa Yemen halkı da bölgedeki direniş merkezleri de kendi motivasyonlarıyla hareket ediyor. İran’ın onlar adına hareket edecek bir vekile ihtiyacı yok" ifadelerini kullandı.

''SİYONİSTLERE KARŞI DİRENİYORLAR''

Hamaney, Filistin meselesinin başlangıcında Yemen’in direnişin ön saflarında yer aldığını hatırlatarak, "Dönemin Yemen lideri, uluslararası bir toplantıya katılarak bu zulme açıkça karşı çıkmıştı. Bugün ise Yemen halkı ve bölgedeki direniş grupları, Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı duruyor, direniyor ve mücadele ediyor" dedi.

''İRAN ZULME KARŞI KARARLILIKLA DURUYOR''

İsrail’in Filistin’deki saldırılarına tepki gösteren Hamaney, İran’ın direniş gruplarına verdiği desteğin süreceğini vurgulayarak, "Bugün dünya halkları, Siyonist rejimin vahşetine karşı çıkıyor ve herkes gücü yettiğince direniyor. İran İslam Cumhuriyeti de bu zorbalık ve zulme karşı kararlılıkla duruyor. Tutumumuz net. Ülkelerini, Filistin’i ve Gazze’yi savunan Filistinli ve Lübnanlı direnişçileri destekliyoruz. Bu, İran’ın her zaman değişmez politikası olmuştur" şeklinde konuştu.