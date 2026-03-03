İran Dubai'deki ABD üssünü vurdu! '40 asker öldü' iddiası

İran Devrim Muhafızları Ordusundan Dubai'de düzenlenen saldırı ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Donanması, BAE'nin Dubai kentindeki ABD'li teröristlerin toplanma noktalarından birine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi" ifadelerine yer verildi.

"40 AMERİKAN ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Sahadan alınan bilgilere göre, hedef alınan noktada 160'tan fazla ABD donanması mensubunun bulunduğu, en az 40 Amerikan askerinin öldürüldüğü ve 70'inin de yaralandığı iddia edildi.

