Hürmüz Boğazı çevresinde hava ve deniz hareketliliği sürerken, İran'dan ABD'ye ait insansız hava araçlarına (İHA) yönelik yeni bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı hava savunma birlikleri, modern ve gelişmiş hava savunma sistemini kullanarak Hürmüz Boğazı'nın doğusunda, ABD'ye ait keşif ve saldırı amaçlı MQ-1 tipi, genişletilmiş menzilli (ER) bir insansız hava aracını (İHA) hassas ve etkili atışlarla imha etti" denildi.

HAVA SAVUNMA DEVREYE GİRDİ

Açıklamada imha edilen İHA'nın son 24 saat içerisinde Devrim Muhafızları Ordusu'nun hava savunma sistemleri tarafından düşürülen dördüncü araç olduğu bildirildi.

İran'ın hava sahasının İran silahlı kuvvetleri için kırmızı çizgi olduğu vurgulanan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu hava sahasına yönelik her türlü saldırı veya ihlalin, savaşçılar tarafından sert, kararlı ve güçlü bir şekilde karşılık bulacağını bir kez daha vurgulamaktadır" ifadelerine yer verildi.