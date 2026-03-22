İran füzeleri İsrail'in Dimona ve Arad kentlerini vurdu

İran, misilleme saldırıları kapsamında İsrail'in güneyindeki Arad ve Dimona'ya füze yağmuru başlattı. Her iki şehirde de doğrudan isabet sağlayan füzeler ağır hasara yol açtı.

İran'ın akşam saatlerinde İsrail'in Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesini hedef alan art arda iki misillemesinde 31 kişi yaralandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, İran'ın Dimona'yı hedef aldığı saldırıda, çoğu hafif olmak üzere 31 kişinin yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, yaralanan 31 kişiye ek olarak saldırı sırasında paniğe kapılan 20 kişinin de çevre hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

İran, gün içinde İsrail'e 6'sı Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgeyi, 1'i Dimona ve orta bölgeyi, sonuncusu da güneydeki Eilat kentini hedef alan 8 dalga halinde misilleme saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

NÜKLEER TESİSTE HASAR YOK

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in Dimona Nükleer Tesisi'nin de bulunduğu güneyinde sirenlerin çaldığını belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın, İsrail'in Dimona kentindeki nükleer santralin de bulunduğu güney bölgesine yaptığı misilleme saldırısında, nükleer araştırma merkezinde herhangi bir hasar olduğuna dair bilgi almadığını bildirdi.

"İSRAİLLİLER KAÇACAK VAKİT BULAMADI"

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, 12 alana füze parçalarının düştüğünü, bazı füzelerin doğrudan isabet kaydettiğini ve füze isabet eden bir binanın çöktüğünü aktardı.

Haberde, bir kamuya açık sığınağın yanı sıra çok sayıda noktada hasar meydana geldiği kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın bir yaralının yakınından aktardığı habere göre, sirenler çalmaya başladıktan sonra sığınağa gidecek kadar vakit bulamadan İran füzeleri isabet etmeye başladı.

ARAD KENTİNE FÜZE SALDIRISI

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın İsrail'in güneyine yönelik misillemesinde bir füzenin doğrudan isabet ettiği Arad kentinde 7'si ağır 64 kişinin yaralandığını belirtti.

Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın İsrail'in güneyine yönelik misillemesinde Arad kentine bir füzenin doğrudan isabet ettiğini açıkladı.

Bölgeye sağlık görevlileri ile çok sayıda ambulans ve helikopterin nakledildiği aktarılan açıklamada, 64 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, bunlardan 7'sinin durumunun ağır, 15'inin orta ve 42'sinin hafif olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve gelişmeler hakkında güncelleme yapılacağı ifade edildi.

İSRAİL BAŞARISIZLIĞIN NEDENİNİ ARAŞTIRIYOR

İsrail'in Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Dimona ve Arad'daki başarısızlığın nedenini araştırıyor.

İsrail ordusu, yüzlerce kilogramlık patlayıcı içeren İran balistik füzelerinin Dimona ve Arad'a düşmesinin neden önlenemediğini tespit etmek için soruşturma başlattı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, iki saat içerisinde hem Dimona hem Arad'ı vuran füzeler, geçmişte de İsrail'e fırlatılan ve önlenen füzeler olmasına rağmen hava savunma sistemleri bu kez başarısız oldu.

