İran gerilimi kriptoyu vurdu

Ortadoğu’dan gelen sıcak haberler, hafta sonu kripto para piyasalarını sarstı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırı düzenlediklerini açıklaması ve Tahran’da patlama seslerinin duyulduğuna dair haberler, yatırımcıların frene basmasına neden oldu.

Belirsizlik arttı, risk iştahı azaldı. Kripto varlıklarda da satış dalgası gecikmedi.

BİTCOİN VE ETHER’DE GERİ ÇEKİLME

Gelişmelerin ardından Bitcoin yaklaşık yüzde 2 değer kaybederek 64 bin doların altına düştü. Piyasanın amiral gemisi olarak görülen kripto para birimi, hafta sonuna düşüşle girdi. Ether cephesinde de tablo benzerdi. Yaklaşık yüzde 3 gerileyen Ether, 1.862 dolara indi. Yani yatırımcılar, jeopolitik tansiyon yükselirken riskli varlıklardan bir adım geri çekildi. Açıkçası, küresel belirsizlik dönemlerinde kripto paraların nasıl tepki vereceği her zaman tartışma konusu oluyor. Bu kez de benzer bir tablo ortaya çıktı.

OYNAKLIK ARTABİLİR

Piyasa analistleri, artan jeopolitik gerilimin küresel risk iştahını zayıflatabileceğine dikkat çekiyor. Böyle dönemlerde yatırımcıların daha temkinli davrandığını hatırlatan uzmanlar, kısa vadede kripto para piyasalarında dalgalanmanın artabileceğini belirtiyor.