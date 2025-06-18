İran halkından Hamaney rejimine destek gösterisi

İran rejimi, İsrail'in saldırılarına karşılık vererek füze yağdırıyor. Netanyahu'nun rejime karşı ayaklanma çağrısı yaptığı İran halkı ise ülke yönetimine destek için toplandı. Kadın, çocuk, polis ve askerlerin de katıldığı gösterilerde İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atıldı.