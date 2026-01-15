Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Dünya
 Onur Kaya

İran hava sahası tüm uçuşlara kapatıldı

Son dakika haberi: İran yönetimi, önceden izin alınan uçuşlar hariç tüm uçuşlara hava sahasını kapattı. Yaşanan gelişmenin ardından Orta Doğu ve Körfez hattında uçuş rotaları yeniden düzenlendi.

İran hava sahası tüm uçuşlara kapatıldı
Orta Doğu yine diken üstünde. ABD'nin İran'a yönelik operasyon düzenleyeceği beklentisi bölgede gerilimi tırmandırdı. Yaşanan gerilim sivil havacılığı da doğrudan etkiledi.

İRAN HAVA SAHASINI KAPATTI

İran, 14-15 Ocak'ta ülkenin hava sahasını kapattığını bildiren NOTAM (Havacılara Bildiri) yayınladı. NOTAM'da "Tahran uçuş bilgi bölgesi sivil geliş-gidiş uçuşları hariç tüm uçuşlara kapalıdır. Tahran uçuş bilgi bölgesindeki uçuşlar için İran Sivil Havacılık Kurumu'ndan önceden uçuş izni alınması gerekmektedir." bilgisi verildi.

İran hava sahası tüm uçuşlara kapatıldı

İran'ın bu hamlesinin ardından Türkiye, Orta Doğu ve Körfez hattındaki uçuş rotaları değişti. Çok sayıda uçak seferi Mısır hava sahası üzerinden yeniden planlandı. Ülkelerin havayolları, güvenlik endişesi gerekçesiyle güzergahı uzatma pahasına İran ile Irak hava sahasını kısmen baypas ederek daha güvenli rotalara yöneldi.

THY'NİN BAZI SEFERLERİ İPTAL

Yaşanan gelişmelerin ardından Türk Hava Yolları, TK302 İstanbul–Bağdat seferini iptal etti. Körfez hattındaki bazı seferler ise Mısır üzerinden yönlendirildi. Yeni rotalar, uçuş sürelerini artırırken yakıt planlamasında da revizyona neden oldu.

BİRÇOK ÜLKEDEN İRAN UYARISI: DERHAL TERK EDİN

İngiltere Tahran Büyükelçiliği binasını geçici olarak kapattı. Almanya, İtalya ve Polonya ise İran'da bulunan vatandaşlarının ülkeyi derhal terk etmesi çağrısında bulundu.

ABD İRAN'A SALDIRACAK MI?

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki "infazların" durdurulduğu bilgisinin kendilerine iletildiğini belirterek, askeri seçeneklerin halen masada olup olmadığına ilişkin, "Sürecin nasıl gelişeceğini izleyip göreceğiz." demişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise Amerikan Fox News'e yaptığı açıklamada, ülkesini askeri saldırıyla tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben, "Haziran ayında yaptığınız hatayı tekrarlamayın." diyerek, İran'ın diplomasiye hazır olduğu mesajını verdi.

İran hükümetinin gösteriler sırasında çıkan "şiddet ve terör eylemleri" karşısında azami ölçüde itidal göstermek için mümkün olan tüm önlemleri aldığını aktaran Erakçi, "Terörist eylemlerin üzerinden üç gün geçtikten sonra şimdi sakinlik hakim. Kontrol tamamen bizde." dedi.

TGRT Haber
