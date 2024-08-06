İran iddiaları yalanladı: Haniye suikastında henüz gözaltı yok

06 Ağustos 2024 12:19 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 12:29

Hamas lideri İsmail Haniye'nin, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim töreni için geldiği Tahran'da suikasta uğramasının ardından gözaltına alınanlar olduğu iddia edildi.

HANİYE SUİKASTINDA GÖZALTI YOK

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Haniye suikastına ilişkin yargı sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Cihangir, "Bazı gazete ve sosyal medya sitelerinde, gözaltılar olduğuna dair söylentiler var. Henüz bu davayla ilgili herhangi bir gözaltı söz konusu olmadı." dedi.

DELİL TOPLAMA DEVAM EDİYOR

Olayın hemen ardından Silahlı Kuvvetler Yargı Başkanı'nın talimatıyla askeri savcılığın soruşturma başlattığını ve delil toplama sürecinin devam ettiğini dile getiren İranlı yetkili, incelemelerin tamamlanması sonrasında açıklama yapılacağını kaydetti.

HAMAS LİDERİ İSMAİL HANİYE'YE SUİKAST

Hamas lideri İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.