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 | Berkay Alptekin

İran ile ABD arasında beşinci tur! Nükleer müzakere Roma'da başladı

İran ile ABD arasında devam eden nükleer müzakerelerin beşinci turu için durak İtalya'nın başkenti Roma oldu. Heyetler, Umman Dışişleri Bakanı'nın ev sahipliğinde bu ülkenin Roma Büyükelçiliği'ne ait konutta bir araya geldi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 16:54

İran ile ABD nükleer görüşmelerin beşinci turu için İtalya'nın başkenti Roma'yı seçti. İki ülkenin de heyetleri, yine Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin ev sahipliğinde bu ülkenin Roma Büyükelçiliği'ne ait konutta bir araya geldi. Görüşmeler için konuta ilk ABD heyeti, daha sonra da İran heyeti giriş yaptı.

Görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor.

İran ile ABD arasında beşinci tur! Nükleer müzakere Roma'da başladı

2 KİŞİ TAHRAN YÖNETİMİNİ PROTESTO ETTİ

İtalyan güvenlik güçleri bölgede geniş önlemler alırken heyetlerin gelişini çok sayıda basın mensubu izliyor.

Bu arada, görüşmelerin yapıldığı konutun çevresinde İran yönetimine muhalif iki kişi, Tahran yönetimini protesto etti.

İran'da 1979'da devrilen Şah'ın oğlu Rıza Pehlevi'nin posterlerini açan iki kişi, mevcut İran yönetiminin kendilerini temsil etmediğini savunan dövizler taşıdı.

Taraflar, daha önce 19 Nisan’da görüşmelerin ikinci turunu yine Roma’da aynı adreste gerçekleştirmişti.

İran ile ABD arasında beşinci tur! Nükleer müzakere Roma'da başladı

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer, son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

İran ile ABD arasında beşinci tur! Nükleer müzakere Roma'da başladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin müzakerelerde Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması talebinin ardından beşinci tur müzakerelere katılıp katılmama konusunda henüz karar vermediklerini söylemişti.

Taraflar, şu ana kadar Umman aracılığında dört tur görüşme gerçekleştirmişti.

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#Diplomaci
#Dünya
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