İran ilk kez İsrail'e karşı misilleme saldırısından vazgeçebileceğinin sinyalini verdi! Tek şartı var
İran, ilk kez İsrail'e karşı misilleme saldırısından vazgeçebileceğinin sinyalini verdi. Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından intikam yeminleri eden İran, İsrail'e tek şart sundu.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 10 ayı aşkın süredir devam ederken Orta Doğu'da gerilim zirveye çıktı. Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran intikam yeminlerini sıraladı ve İsrail'i misilleme saldırısı endişesi sardı. ABD, İran'ın bu hafta saldırabileceğini öne sürerken beklenmedik bir gelişme yaşandı ve İran ilk kez saldırıdan vazgeçebileceğinin sinyalini verdi.
TEK ŞART GAZZE'DE ATEŞKES
İran, İsrail'e karşı yapacağı misilleme saldırısından vazgeçmek için müzakereleri işaret etti. 3 İranlı yetkili, İran'ın, İsrail'e saldırı planından ancak İsrail ve Hamas arasında ateşkes olması halinde vazgeçilebileceğini söyledi.
İRAN MÜTTEFİKLERİYLE BERABER İSRAİL'E SALDIRACAK
İsmi açıklanmayan bir üst düzey yetkili, İsrail'in ateşkesi kabul etmemesi ya da müzakereleri sürüncemede bırakması durumunda Hizbullah gibi müttefiklerle beraber doğrudan saldıracağını söyledi. Kaynaklar, İran'ın karşılık vermeden önce görüşmelerin ne kadar ilerlemesine izin vereceğine dair herhangi bir yorum yapmadı.
Yetkililer aksi bir durumda İsrail'e karşı misillemenin nasıl olacağı konusunda yoğun bir diyalog içinde olduklarını da dile getirdiler.
İSRAİL, İRAN'A MEYDAN OKUDU
Öte yandan İsrail, İran'ın misilleme saldırısı sırasında herhangi bir kayıp ya da hasar olmasa da karşılığının verileceğini duyurdu. İsrail ordu radyosunun haberinde, "İsrail, son günlerde ABD ve Avrupa ülkelerine, İran topraklarından yapılacak herhangi bir doğrudan saldırının, İsrail'in, İran topraklarına saldırısıyla karşılık bulacağına dair mesajlar gönderdi." ifadelerine yer verilmişti.
Haberde, İsrail'in ortaklarına ilettiği mesajlarda, "saldırının sonuçları ne olursa olsun, İsrail kayıp vermese bile Tel Aviv’in İran'ın saldırılarına karşılık vermeye ve İran'a saldırmaya kararlı olduğunun açıkça ortaya konulduğu" vurgulanmıştı.