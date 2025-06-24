İran-İsrail arasında kalıcı ateşkes olacak mı? Uzman isim TGRT Haber'e değerlendirdi

İsrail, nükleer silah çalışmalarındaki dikkat çekici gelişmeler nedeniyle 13 Haziran'da İran'a yönelik geniş kapsamlı bir hava saldırısı başlattı. Ağır bir hasar alıp geri çekilmesi beklenen İran ise, saldırılara aynı şiddetle karşılık vererek İsrail'in birçok bölgesinde ağır yıkıma neden oldu.

İki ülke de birbirlerinin altyapılarını hedef alan saldırıları nedeniyle can kayıpları verdi.

ABD DE DAHİL OLDU

Bu süre zarfında tüm dünya İsrail'in saldırılarını kınarken Tel Aviv'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'daki 3 nükleer tesisi de vurarak ciddi bir zarara neden oldu.

Bu saldırıya karşılık İran, Katar'daki bir ABD askeri üssünü vurdu.

Gelişmenin ardından Katar yönetiminin de arabuluculuk faaliyetlerine başlamasıyla Donald Trump, İran ve İsrail arasında ateşkese varıldığını açıkladı.

Dünyanın takip ettiği önemli gelişmeyle ilgili TGRT Haber'e önemli değerlendirmelerde bulunan Güvenlik Uzmanı Ali Fuat Gökçe şunları söyledi: "Tel Aviv'deki saldırıları görüyoruz. Diğer taraftan İsrail'in Tahran'daki saldırılarını gördük. Ne zaman başlayacak bu ateşkes? Açıkçası ben de kendi kendime sormuştum. O yüzden size hani sahada bunun devamlılığı sağlanır mı, ne olur tamamen bitti mi diye sormak istedik. Bir de hemen şunu ilave etmek istiyorum. Şimdi Netanyahu, İsrail yirmi küsür yıldır başta biliyorsunuz ki savaş başlamadan önce Hamas'la savaş Israil tepki gösteriyorlar. Net yağı bu konuda gösteriler bile yaptılar. Netanyahu elini sıkı tutmak için savaşı ön plana çıkardı. Eğer her şey düzgün giderse, Netanyahu geleceğinde iktidar olur mu olmaz mı? İşte tam burada düğümleniyor ya işlerin düzgün gitmemesi lazım İsrail açısına yani ne demek istiyorum.

'İKİ ÜLKE DE BÜYÜK YARA ALDI'

Bakın bir ateşkes evet çok güzel, herkes sevindi. Gerçekten hepimiz sevindik. Fakat iki ülkedeki mevcut iktidarlar birbirlerini kabul etmedikleri ve birbirlerini dost görmedikleri sürece bu ateşkes sağlıklı olmaz. Kişisel dini yaklaşımı diyorum. Çünkü Filistin'e karşı yapılanları görüyoruz. İsrail'in gibi kendi dini inancı gereği yaklaşımı var. İran'ın da mevcut rejimin de İsrail üzerindeki politikası Israil ile ilgili yaklaşımı Filistin'e verdiği destek beğenilir beğenilmez ayrı bir konu bir şekilde devam ettiği sürece devam edeceğe benziyor. Bu ateşkesin sağlıklı olması beklenemez ama her iki tarafında nefes almaya ihtiyacı var. Neden nefes almaya ihtiyacı var şimdi? İran'ın bana göre nefesten öte biraz daha zamana ihtiyacı var. çünkü biraz önce bahsettik, nükleer malzemeleri götürdü muhtemelen. Şimdi onların silaha dönüştürebilmesi gerekiyor."

'İSRAİL'İN KARA GÜCÜ ZAYIF'

İsrail'in kara gücünün yeterli olmadığını söyleyen Gökçe, "Yani bunun sebepleri var. Bir tanesi eğitilmiş ordusu yeterli değil. ikincisi demografik yapısı zayıf, sürdürülebilir değil. O dönem biz bundan sonra Suriye saldıracakları söylendi. Ben aynen şunu söylemiştim: Hayır, Suriye saldırıp daha ileri mesela Şam'a Halep'e kadar gelemez. Neden bu orduyu ikame edecek cephe gerisindeki yerleri dolduracak insan gücü yok? Evet, önemli bir Israil. Insan gücünü dışarıdan takviye ederek koruyan, hani bizim yerleşimci dediğimiz aslında yerleşimci olmayıp adeta hırsız olup gaspçı olan kesimlerin, insanların evini gasp edenlerin varlığıyla büyüyen bir ülke. Genişleyen nüfus, nüfus ne durumda şu anda psikolojik olarak etik durumda kayıp durumda.

Bunları toparlaması gerekiyor. Çünkü hatırlarsanız yine hep böyle uzatıyorum. Lütfen kusura bakmayın. yedi ekimde Aksa Tufanın operasyonundan son söylemiştik. Dedik ki yetmiş yıllık Israil, Filistin çatışmasında ilk kez psikolojik üstünlük Filistin eline geçti demiştik. Yahudiler Israil hava alanları doldurup ülkeyi terk etmiş operasyonuyla yapmış olduğu saldırılarda halkına vermiş olduğu etkinin yaşatmış olduğu travmanın etkisi, derecesi çok fazla. Yani daha fazla dolayı Israil halkı şu anda psikolojik bir travma yaşıyor, travma yaşıyor. Şu an bunu atlatması lazım. Ülkeyi terk etmek ister" diye konuştu.