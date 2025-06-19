İran-İsrail çatışmalarında 7. gün: Tel Aviv'den Hamaney'e ölüm tehdidi, Trump'ın kararı bekleniyor

İran ve İsrail arasındaki çatışmalar 7. günde daha da şiddetlendi. İsrail, İran'ın Arak nükleer tesisini vurdu. İran ise balistik füzelerle misilleme yaptı ve Tel Aviv ile Kudüs'te şiddetli patlamalar meydana geldi. İran, İsrail borsasının merkez binasını hedef aldı, güneyde ise en hastane vuruldu. İran devlet basını, saldırının hedefinin hastanenin bitişiğindeki ordu istihbarat tesisi olduğunu aktardı. ABD Başkanı Donald Trump ise İsrail'e mühimmat desteği verdiklerini açıkladı. Trump bugün güvenlik brifingine katılacak ardından yapacağı açıklamalar ise oldukça önemli.

İşte İran-İsrail çatışmalarında yaşanan son dakika gelişmeleri:

İRAN'DAN İSRAİL'E BALİSTİK FÜZE SALDIRISI

İran'dan İsrail’e balistik füze saldırısı düzenlendi. Saldırı Batı Şeria'daki El Halil kenti semalarında görüntülendi.



TRUMP'A PANKARTLI ÇAĞRI

İsrail'de, ABD'nin İran'a yönelik saldırılara katılmasını sağlamak amacıyla yürütülen kamuoyu kampanyası kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump’a hitaben "Bay Başkan, işi bitir" yazılı bir pankart asıldı.

3 ÜLKEDEN İRAN'A ÇAĞRI

Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarının, yarın İran Dışişleri Bakanı ile İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmek istediği bildirildi.

TRUMP 'SALDIRIYA ONAY VERDİ' İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD’nin müdahalesine gizlice onay verdiği iddia edildi.

PUTİN: İRAN'LA TEMAS HALİNDEYİZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’la Rusya arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasında “savunma alanını” kapsayan maddeler bulunmadığını belirtti. Rusya’nın geçmişte İran’a hava savunma sistemi üzerinde birlikte çalışmayı teklif ettiğini anlatan Putin, "İran buna ilgi göstermemişti. (Rusya ile İran arasındaki) Stratejik ortaklık anlaşmasında savunma alanında bir madde bulunmuyor. İranlı dostlarımız da bunu talep etmiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığının, İsrail ile İran arasındaki çatışmaya yönelik açıklamasında tüm yaklaşımımız mevcut. Ekleyecek bir şeyim yok. İran’la temas halindeyiz, bugün de temas halindeyiz, yarın ve yarından sonra da olacağız. İran başka türlü bir destek için talepte bulunmadı" ifadelerini kullandı.

Rus uzmanların İran’daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nde çalıştığını belirten Putin, "250 kişi bulunuyor, 600’e kadar da çıkabilir. Bir yere de gitmiyoruz. Bu bir destek değil midir?" diye konuştu. Putin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik olası saldırıya ilişkin bir soruya da "Böyle bir olasılığı tartışmak dahi istemiyorum" yanıtını verdi.

İSRAİL'DE ŞİDDETLİ PATLAMALAR

İsrail-İran savaşı yedinci gününde devam ederken, İsrail'in Tel Aviv kenti ve Kudüs'te şiddetli patlamaların duyulduğu bilgisi verildi.

İRAN'DA ARAK NÜKLEER TESİSİ VURULDU

İran'ın ISNA haber ajansının aktardığına göre, İranlı yetkililer, İsrail'in Arak nükleer tesisine yakın bir bölgeyi hedef aldığını açıkladı. Açıklamada, tesisin İsrail saldırısından kısa süre önce tahliye edildiği ve radyasyon riskinin bulunmadığı ifade edildi.

İSRAİL'DE HASTANE VURULDU

İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail'in güneyindeki bir hastanenin İran füzesi tarafından vurulduğunu aktardı. AFP'nin haberine göre, Tel Aviv ve Kudüs'te şiddetli patlamalar yaşandı. AFP muhabirleri, patlamalar sırasında yerin sarsıldığını belirtti. İsrail basını, İran'dan İsrail'e 20'den fazla füze fırlatıldığını, füzelerin ülkenin merkezinde ve güneyinde en az 4 noktayı vurduğunu belirtti. Merkezde başkent Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon, güneyde ise Birüssebi (Berşeva) kentlerinde füzelerin bazı binalara doğrudan isabet ettiği, Birüssebi'yi hedef alan füzenin Soroka hastanesine düştüğü aktarıldı.

ASIL HEDEF HASTANE DEĞİLDİ

İran medyası, İsrail'e yönelik bu sabahki füze saldırısının ana hedefinin "Komuta ve İstihbarat (IDF C4I) Karargahı ve Askeri İstihbarat Kampı" olduğunu belirtti.

''İRAN KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTI''

İran füzelerinin İsrail'de bir hastaneye isabet etmesinin ardından açıklama yapan İsrail Sağlık Bakanı Uriel Buso, saldırının "bir terör eylemi olduğunu ve kırmızı çizgiyi geçtiğini" söyledi. Bakan Buso, İran'ın sivillere ve sağlık çalışanlarına karşı "kasıtlı olarak savaş suçu işlediğini" ileri sürdü. Buso, "Sağlık Bakanlığı önceden hazırlık yapmıştı; derhal aldığımız eylemler sayesinde çok ciddi bir felaket engellendi" diye konuştu.

NETANYAHU: AĞIR BEDEL ÖDEYECEKLER

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın saldırısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terörist tiranlar Soroka Hastanesi'ne ve ülkenin merkezindeki sivillere füze fırlattı, bunun için ağır bedel ödeyecekler" dedi.

İSRAİL'DE EN AZ 65 ÖLÜ

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom, İran'ın gerçekleştirdiği son saldırılarda en az 65 kişinin yaralandığını açıkladı.

İRAN'DA CAN KAYBI 630'U AŞTI

Associated Press'e'in (AP) bildirdiğine göre, Washington merkezli İnsan Hakları Aktivistleri grubu, İsrail'in hava saldırıları sonucu İran'da bugüne kadar 639'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Grup, İsrail'in saldırılarında 1329 kişinin de yaralandığını iddia etti. Grubun, İran'daki yerel raporları, ülkede geliştirdiği kaynak ağıyla karşılaştırarak bu rakama ulaştığı kaydedildi.

İRAN: SALDIRILARA DURMAKSIZIN DEVAM EDECEĞİZ

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, İsrail hedeflerine durmaksızın saldıracaklarını söyledi. İran devlet televizyonuna göre, Musevi, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait füze üssünü ziyaret etti.

Musevi, "Siyonist işgalci rejime ait her türlü hedefe durmaksızın devamlı olarak saldırılarımızı sürdüreceğiz. Önümüzde hiçbir sınırlama görmüyoruz." dedi.

ABD-PAKİSTAN GÖRÜŞMESİ: ÇÖZÜM ÖNEMİNE VURGU

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede, İran-İsrail gerilimini ele aldı. Açıklamada, "İran ile İsrail arasında yaşanan mevcut gerilime ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulmuş, her iki lider de çatışmanın çözümünün önemini vurguladı." denildi.

Trump ve Munir görüşmesinin önemine işaret edilen açıklamada, "Bu temas, Pakistan ile ABD arasında uzun süredir devam eden ortaklık çabalarının önemli bir anını teşkil etmekte olup, barış, istikrar ve refaha dayalı ortak hedefleri pekiştirmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

İSRAİLLİ BAKANDAN HAMANEY'E TEHDİT

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz sosyal medya hesabından İran'ı tehdit etti. İran'ın bu sabahki saldırılarının "savaş suçu olduğu" yorumunda bulunan Katz, İran lideri Ali Hamaney'in "bedelini ödeyeceğini" iddia etti. Katz, kendisi ve Netanyahu'nun İsrail ordusuna İran'a yönelik saldırıları artırması talimatı verdiğini kaydetti.

https://x.com/Israel_katz/status/1935588198505173249

İRAN: TÜM SEÇENEKLER MASADA

İran, ABD'nin İsrail'in sürdürdüğü saldırılara katılması durumuna ilişkin açıklama yaptı. İran'dan yapılan açıklamada, ABD'nin olası bir askeri müdahalesine karşı "tüm seçeneklerin masada olduğunu" açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, "ABD, Siyonist rejim lehine aktif olarak sahaya girmek isterse, İran saldırganlara ders vermek ve ulusal güvenliğini ve ulusal çıkarlarını savunmak için elindeki tüm araçları kullanmak zorunda kalacaktır. Doğal olarak, askeri yetkililerimiz gerekli tüm seçenekleri masaya yatırmış durumdadır" dedi.

HİZBULLAH'TAN 'HAMANEY' UYARISI

Haaretz gazetesinin haberine göre, Hizbullah'tan yapılan açıklamada, "İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in hayatına gelecek herhangi bir zararın ciddi sonuçlarının olacağı" ifade edildi. Hizbullah, Hamaney'e yönelik tehditlerin "utanç verici" olduğunu ve "milyonlarca Müslüman'a hakaret" olduğunu belirtti.

"TAHRAN'I KARARTMA ZAMANI GELDİ"

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, İran'ın sabah düzenlediği misillemenin ardından "Tahran'ı karartma zamanı geldi" açıklamasında bulundu. İsrail'in 13 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarla Tahran yönetimine "ağır darbe vurduklarını" savunan Regev, İran'a saldırılara devam edeceklerini belirtti.

Regev, İsrail ordusunun İran'ın yanı sıra Gazze Şeridi, Lübnan ve işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarını sürdürdüğünü dile getirerek, "Tahran'ı karartma zamanı geldi." ifadesini kullandı.

https://x.com/regev_miri/status/1935616231085580535

UAEA: RADYASYON SIZINTISI YOK

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail'in saldırdığı İran'da yapım aşamasındaki Hondab Ağır Su Araştırma Reaktörü'nün vurulduğunu, ancak bu olayın reaktörün nükleer madde içermemesi nedeniyle radyasyon sızıntısı konusunda bir etkisinin olmadığını belirtti.

İRANLI BAKAN 3 AVRUPA BAKANIYLA GÖRÜŞECEK

İran devlet basınına yansıyan haberlere göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'dan mevkidaşları ile 20 Haziran Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geleceğini doğruladı.

KATZ'DAN YENİ TEHDİT

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'i hedef alan bir açıklamada daha bulundu. İran'ın saldırı düzenlediği Holon'da basına konuşan Katz, "İran'ı yöneten ve İsrail'in yıkımını bayrağına işlemiş olan Hamaney gibi bir diktatör var olmayı sürdüremez" ifadelerini kullandı.

PUTİN: İRAN'LA TEMAS HALİNDEYİZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i öldürmesi halinde ülkesinin nasıl tepki vereceği sorusuna cevap verdi. "Böyle bir olasılığı tartışmak bile istemiyorum" diyen Putin, İran'ın Buşehr Nükleer Santrali'ndeki iki yeni reaktörün inşasında 200'den fazla Rus işçinin görev aldığını hatırlattı. Putin, "İsrail yönetimiyle onların güvenliklerinin sağlanacağı konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.

İRAN'IN FÜZE FIRLATMA SİSTEMLERİNİN ÜÇTE İKİSİ VURULDU

Reuters haber ajansının aktardığına göre, İsrailli askeri bir yetkili, İran'ın füze fırlatma sistemlerinin üçte ikisinin vurulduğunun tahmin edildiğini söyledi. Yetkili, İran'ın elinde hala 100'den fazla füze fırlatma sisteminin olduğunun tahmin edildiğini sözlerine ekledi.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI İRAN'I VURUYOR

İsrail ordusu, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 20 kadar savaş uçağının İran'ın batısındaki karadan karaya füze altyapısı ile kuvvetleri vurduğunu açıkladı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, füzelerin fırlatma pozisyonuna ulaşmalarının ardından hedef alındığını bildirdi.

HAMANEY: SERGİLEDİĞİNİZ DAVRANIŞI SÜRDÜRÜN

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, sosyal medya platformu X'teki hesabından bir paylaşım yaptı. "Sevgili ulusumuza şunu söylemek isterim ki eğer düşman onlardan korktuğunuzu hissederse sizi bırakmaz. Bugüne kadar sergilediğiniz davranışı sürdürün; bu davranışı güçle sürdürün" dedi.

Âl-i İmrân Sûresi'nin 126'ncı ayeti olan "Zafer, yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındandır" ayetinden de alıntı yapan Hamaney, "Allah kesinlikle ve kesinlikle İran halkına, hakikate ve doğru olan tarafa zaferi verecektir" dedi.

Hamaney, İsrail ile ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı: "Siyonist rejimin Amerikalı dostlarının sahneye girmiş olması ve bu tür şeyler söylüyor olmaları rejimin zayıflığı ve yetersizliğinin bir göstergesi."

İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ FÜZE SALDIRISI

İsrail, İran'dan yeni bir füze salvosunun geldiğini duyurdu ve vatandaşlarına "sığınaklarda kalın" uyarısında bulundu. İsrail'in yaptığı duyuruda, "Yeni bir duyuru yapılana kadar sığınaklardan çıkmayın" denildi. İsrail'in Hayfa kentinde, İran'ın başlattığı füze saldırısı nedeniyle sirenler çalmaya başladı.

DEVRİM MUHAFIZLARI: İSRAİL'DEKİ NÜKLEER SANTRAL BÖLGESİNİ BOŞALTIN

İsrail ordusu İran'dan yeni saldırı başladığını, füzelerin ateşlenmesiyle kuzeyde sirenlerin çaldığını duyurdu.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları İsrail'in Dimona nükleer santralinin bulunduğu bölge için tahliye uyarısında bulundu.