İran-İsrail ordusunun güçleri belli oldu! 3 ülke topun ağzında, doğrudan saldırılarda gizli plan devreye girecek

02 Ekim 2024 10:46 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 10:48

Dünya İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları konuşurken Orta Doğu'yu yakından takip eden uzmanlar her iki ülkenin askeri gücünü analiz etti. İran'da uzun menzilli füzeler önde gelirken, İsrail hava savunma sistemleriyle ve siber saldırılarıyla konuşuluyor. İran ve İsrail'in Orta Doğu'da askeri güç sıralaması merak edildi. Ayrıca savaş çıkması halinde İsrail'in 3 ülkeyi geçmesi gerektiğine dikkat çekildi. İşte İsrail ve İran ordusu arasındaki farklar ve bölgesel risk...

Lübnan’da peş peşe saldırılar düzenleyen İsrail, İran’ın hedefi oldu. Hizbullah’a yapılan cihaz saldırısı ve üst düzey komutanlarına suikast sonrası İran​ harekete geçti. İran ilk kez hipersonik füzeleri Fettah-1’i kullandığını duyurdu. Bu hamle sonrası Orta Doğu’da 3. Dünya Savaşı korkusu başlarken İsrail, ABD’nin desteğiyle karşı saldırı yapacağını duyurdu.

İki ülke arasında saldırılar sonrası güç dengesi merak edildi. İran’da füze sistemleri önde gelirken İsrail Demir Kubbe’si ve F-35’leriyle konuşuluyor. ABD Merkez Komutanlığı'ndan General Kenneth McKenzie 2022 yılında İran'ın "üç binden fazla" balistik füzeye sahip olduğunu söylemişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e 300'den fazla SİHA ve füze ile saldırdığında İsrail'de Demir Kubbe​ sistemi devreye girmişti.

İRAN'IN ASKERİ GÜCÜ

Genele bakıldığında İran Silahlı Kuvvetleri'nin 534.000 aktif ve 400.000 yedek personeli bulunmaktadır. Ayrıca asker sayısı bakımından Dünya'da 13.büyük güç. Orta Doğu​ askerî güçler sıralamasında ise 2.sıraya yükseldiği belirtilmişti.

İran Kara Kuvvetleri Envanteri

Tanklar: 1.650

Zırhlı Savaş Araçları: 2.215

Çekili Topçular: 2.188

İran Hava Kuvvetleri Envanteri

Toplam Uçaklar: 505

Av-Önleme Uçakları: 150

Saldırı Uçakları: 158

Nakliye Uçakları: 192

Eğitim Uçakları: 101

Helikopterler: 145

Saldırı Helikopterleri: 12

İnsansız Hava Araçları: 55

İran Hava Savunma Kuvvetleri Envanteri

HAWK Füze Bataryası: 15

SA-2 Füze Sistemi: 12

SA-5 Füze Sistemi: 4

Raiper Füze Rampası: 30

RBS-70 Füze Rampası: 50

Tigercat Füze Rampası: 15

Deniz kuvvetleri

IISS raporlarına göre İran'ın yaşlanan donanmasında yaklaşık 220 savaş gemisi bulunurken, İsrail'in 60 civarında gemisi var. Son zamanlarda envanterini genişleten İran toplam donanma gücünü 398 gemiye çıkardı.

İran'ın envanterinde bulunan bir diğer füzeyse yaklaşık 2 bin kilometre menzile sahip Kheibar. Hacı Kasım füzesinin menziliyse bin 400 kilometre... İran 2023'teyse ilk hipersonik balistik füzesi Fettah'ı üretteğini duyurdu. Hipersonik füzeler sesten 5 kat hızlı hareket edebiliyor. İran, yaklaşık 2 bin 500 kilometre menzili bulunan ve radara yakalanmamak için alçaktan uçan dronelar geliştirildi.

İSRAİL ASKERİ GÜCÜ

İsrail 2018'de F-35’leri gerçek bir muharebede kullanan ilk devlet oldu. İsrail Orta Doğu güç sıralamasında 4. sırada. İsrail’in hava savunma sisteminin mihenk taşı olan Demir Kubbe ve Davut Sapanı en önemli güç... İsrail'de aktif asker sayısı 125 bini bulurken hazır tutulan asker sayısı ise 460 bini geçiyor.

İsrail Kara Kuvvetleri

4.170 Tank

10.185 Zırhlı Araç

650 Kundağı Motorlu Silahlar

300 Çekili Topçular

48 Çoklu Roketatarlar

İsrail Deniz Kuvvetleri

Büyüklük 8.000

4 Korvert

6 Denizaltı

8 Hücüm Bot

46 Sahil Güvenlik Botu

İsrail Hava Kuvvetleri

589 Uçak

191 Helikopter

32 İnsansız Hava Aracı

İsrail Hava Savunma - Demir Kubbe’nin Özellikleri

Demir Kubbe sistemi, kısa menzilli roketlere ve 70 kilometre menzile kadar olan 155 mm’lik topçu mermilerine karşı koymak üzere tasarlanmıştır.

Üretici firmanın ifadelerine göre, sistem olumsuz hava koşullarında dahi gece gündüz çalışabilir ve aynı anda birden fazla tehdidi tespit edip buna yanıt verebilme kapasitesine sahiptir.

Demir Kubbe sistemi, yine kendisine özel üretilen ‘Tamir’ isimli güdümlü füzeleri kullanmaktadır. Tamir füzeleri klasik hava savunma füzelerinden farklı olarak hedefine doğrudan çarpmak yerine, hedefe oldukça yakın bir noktada patlayarak (blast warhead) hedefin imha edilmesini sağlar.

Uçaklar

IISS verileri İsrail'in savaşa hazır 340 askeri uçağa sahip olduğunu ve bu sayede hassas hava saldırılarında üstünlük sağladığını gösteriyor. Bu jetler arasında uzun menzilli F-15 uçakları, radardan kaçabilen yüksek teknolojili "hayalet" uçaklar diye nitelendirilen F-35'ler ve hızlı saldırı helikopterleri bulunuyor.

NÜKLEER RİSK

İran ve İsrail orduları için verilen rakamlar resmi olsa da her iki ordunun bilinmeyen gizli silahlarının olduğu belirtiliyor. İran'ın nükleer başlıklı füze anlaşmalarının olduğu özellikle Rusya'dan yardım alacağı düşünülüyor. İsrail’de nükleer başlık sayısının yaklaşık 80 adet olduğu düşünülüyor. Nükleer tehditler olması halinde İsrail doğrudan ABD'den yardım alacak.

SİBER SALDIRILAR

İran da siber saldırılara hedef olabiliyor.

İran Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Tuğgeneral Gholamreza Jalali, İran'ın son parlamento seçimlerinden önceki ay yaklaşık 200 siber saldırıyı engellediğini söyledi.

HEDEF PETROL

Aralık ayında İran Petrol Bakanı Javad Owji, bir siber saldırının benzin istasyonlarında ülke çapında kesintiye neden olduğunu duyurmuştu.

İSRAİL 3 ÜLKEYİ HEDEF HALİNE GETİREBİLİR! GİZLİ SERVİSLER VAR

Orta Doğu Savunma Uzmanı Jeremy Binnie, iki ülkenin birbirinden çok uzak olduğunu ve doğrudan savaşa giremeyeceğini belirtmişti.

Jeremy Binnie açıklamasında, "Her iki tarafın da diğer tarafın hava savunmasına karşı uzun menzilli saldırı kabiliyetine sahip olduğu bir durum söz konusu.'' dedi. Binnie ayrıca İsrail'in savaş halinde Suriye, Ürdün ve Irak gibi egemen ülkelerin hava sahasını ihlal etmesi gerekeceğini hatırlatıyor. Ayrıca İsrail, İran içinde gizli operasyonlar yürütebilecek deneyimli bir gizli servise sahip.