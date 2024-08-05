İran, İsrail vatandaşlarını uyardı: Şehirleri terk edin, Ebabil'in ordusu intikam için geliyor!

05 Ağustos 2024 10:44 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 11:00

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikast sonrası Ortadoğu’da tansiyon tırmanmaya devam ediyor. İran'ın resmi Arapça hesabından paylaşılan görselde, İran'ın İsrail'in Akdeniz kıyısındaki şehir hedef aldığı görüldü.

İRAN, İSRAİL VATANDAŞLARINI UYARDI

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikast sonrası Orta Doğu'da gerilim zirveye çıktı. İsrail, Haniye suikastını üstlenmese de İran, Tel Aviv'e karşı intikam yemini etti. İsrail'e karşı Hizbullah ile beraber saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen İran'dan, İsrail vatandaşlarına dikkat çeken bir uyarı geldi.

''EBABİL'İN ORDUSU İNTİKAM İÇİN GELİYOR''

İran'ın resmi Arapça hesabından paylaşılan görselde, İran'ın İsrail'in Akdeniz kıyısındaki şehir hedef aldığı görüldü. Görselde ise Şehirlerinizi terk edin, Ebabil'in ordusu intikam için geliyor" yazıyordu.

ABD: İRAN 24 İLA 48 SAAT İÇİNDE SALDIRABİLİR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ile yaptığı telefon görüşmesinde İran ve Hizbullah'ın 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabileceğini söylediği bildirildi.

ABD merkezli internet sitesi Axios'a konuşan, telefon görüşmesiyle ilgili bilgi sahibi 3 kişiye göre Blinken, ABD'nin İran ve Hizbullah'ın misilleme yapacağına inandığını belirtti.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarına İran'ın nasıl bir misilleme yapacağının belirsiz olduğunu bildiren Blinken, saldırıların tam zamanlamasını bilmediklerini ancak "önlerindeki 24 ila 48 saat içinde başlayabileceğini" ifade etti.

Blinken, ABD'nin İran ve Hizbullah'ın saldırılarını mümkün olduğunca sınırlamak ve ardından İsrail'in tepkisini dizginleyerek gerilimi tırmandıran döngüyü kırmak amacıyla çaba sarf ettiğini kaydetti.

NETANYAHU: HER TÜRLÜ SALDIRIYA HAZIRIZ

İsrail ordusunun, gelecek bir saldırıya karşı teyakkuz haline geçtiği bildirilirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin "hem savunma hem saldırı anlamında her türlü senaryoya karşı yüksek düzeyde hazırlıklı durumda" olduğunu savunmuştu.