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 | Berrak Arıcan

İran, İsrail ve ABD'ye meydan okudu: Nükleer sanayi bombalamayla yok edilemez

ABD'nin bombardıman uçaklarıyla İran'ın nükleer tesislerini hedef almasının ardından tesislerdeki son durum belirsizliğini koruyor. Son olarak İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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İran, İsrail ve ABD'ye meydan okudu: Nükleer sanayi bombalamayla yok edilemez
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 16:35

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İran'daki nükleer sanayinin bombalamayla yok edilemeyeceğini söyledi. ABD ve İsrail'e meydan okuyan İslami, "Nükleer sanayi, bombardımanla yok edilebilecek bir şey değildir. Yerli ve milli bir sanayidir. İlerlemesi ise kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edecektir." dedi.

İran, İsrail ve ABD'ye meydan okudu: Nükleer sanayi bombalamayla yok edilemez

''DÜNYADA ORMAN KANUNLARI GEÇERLİ''

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıları değerlendiren İslami, "Yapılan operasyon, Birleşmiş Milletler kararnamelerine ağır bir darbedir. Bu da gösteriyor ki dünyada adeta orman kanunları geçerli. Eğer güçlü değilsen, varlığını sürdüremezsin." ifadelerini kullandı.

İran Meclisi'nin geçtiğimiz günlerde kabul ettiği, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya alan yasa" Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın imzasıyla bugün yürürlüğe girmişti.

İran, İsrail ve ABD'ye meydan okudu: Nükleer sanayi bombalamayla yok edilemez

İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ SALDIRILAR

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 935, yaralı sayısının ise 4 bin 870 olduğu bildirildi.

İran, İsrail ve ABD'ye meydan okudu: Nükleer sanayi bombalamayla yok edilemez

İran'ın karşılık olarak düzenlediği füze saldırılarında İsrail'e göre, 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.

İran, İsrail ve ABD'ye meydan okudu: Nükleer sanayi bombalamayla yok edilemez

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

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#abd
#İsrail
#iran
#İsfahan
#Nükleer Sanayi
#Natanz
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#Dünya
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