İran, İsrail'e resti çekti: Nükleere karşılık nükleer!

13 May 2024 09:30 - Güncelleme : 13 May 2024 09:36

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bağlı Dış İlişkiler Stratejik Konseyi'nin Başkanı Harrazi, başkent Tahran'da düzenlenen Arap-İran Diyaloğu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin nükleer silah stratejisine değindi.

Bölgede İsrail'den kaynaklanan nükleer silah sorunu olduğunu söyleyen Harrazi şu ifadeleri kullandı:

"Bu açıdan İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğunu söylemek gerekir. Biz hala nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge istiyoruz ve bu fikri desteklemeye devam ediyoruz ancak bölgede nükleer silaha sahip olan İsrail silahsızlandırılana kadar bölgede huzur ve güven olmayacaktır.''

''NÜKLEER DOKTRİNİMİZİ GÖZDEN GEÇİRİRİZ''

İsrail'in bölge ülkelerini tehdit ettiğini ve bu yüzden bölgede huzursuzluk olduğunu öne süren Harrazi, "Herhangi bir ülke İran'ı nükleer silahla tehdit etmek isterse nükleer doktrinimizi yeniden gözden geçirebiliriz" dedi.

Harrazi, "Devrim liderliğinin (Hamaney), nükleer silahların yasak olduğu yönünde fetvası var ancak düşman sizi tehdit ederse doktrininizi değiştirmeniz gerekir" ifadelerini kullandı.