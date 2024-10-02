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İran, İsrail'e yaptığı füze saldırılarının görüntülerini paylaştı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ekim 2024 00:37 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 00:40

İran, İsrail ordusunun Lübnan'ı vurmasının ardından İsrail'e karşı büyük bir saldırıya başladı. İran akşam saatlerinde Tel-Aviv ve belirli bölgelere 500'e yakın füze yollarken saldırıya ait görüntüleri de paylaştı. 

Dün gece İsrail'in Lübnan​'ın güneyine yönelik kara harekatı sonrası İran​'dan İsrail'e sert misilleme geldi. İran​ akşam saatlerinde İsrail'e balistik füze​ saldırısı başlattı. 

İran​, İsrail'e doğru yaklaşık 500 balistik füzenin ateşlendiğini aktarıldı. Füzelerin bazıları Demir Kubbe​'yi aştı, şehrin belli yerlerinde patlamalar meydana geldi. İran​, füzelerin yüzde 90'nının hedeflere ulaştığını bildirdi.

İran, İsrail'e yaptığı füze saldırılarının görüntülerini paylaştı - 1. Resim

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI! 

İran​, İsrail'e yönelik fırlattığı balistik füzelerin ateşlenme anlarına ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

Devlet televizyonu aracılığıyla yayımlanan videolarda, birden fazla balistik füzenin fırlatıldığı net bir şekilde görüntülendi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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