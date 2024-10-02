İran, İsrail'e yaptığı füze saldırılarının görüntülerini paylaştı
İran, İsrail ordusunun Lübnan'ı vurmasının ardından İsrail'e karşı büyük bir saldırıya başladı. İran akşam saatlerinde Tel-Aviv ve belirli bölgelere 500'e yakın füze yollarken saldırıya ait görüntüleri de paylaştı.
Dün gece İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik kara harekatı sonrası İran'dan İsrail'e sert misilleme geldi. İran akşam saatlerinde İsrail'e balistik füze saldırısı başlattı.
İran, İsrail'e doğru yaklaşık 500 balistik füzenin ateşlendiğini aktarıldı. Füzelerin bazıları Demir Kubbe'yi aştı, şehrin belli yerlerinde patlamalar meydana geldi. İran, füzelerin yüzde 90'nının hedeflere ulaştığını bildirdi.
SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI!
İran, İsrail'e yönelik fırlattığı balistik füzelerin ateşlenme anlarına ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.
Devlet televizyonu aracılığıyla yayımlanan videolarda, birden fazla balistik füzenin fırlatıldığı net bir şekilde görüntülendi.