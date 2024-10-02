İran İsrail'in hava üssünü de hedef aldı: Füze yağdığı anlar kamerada
İsrail'in el Aviv yakınlarındaki Tel Nof Hava Üssü de İran tarafından hedef alındı. İsrail Hava Kuvvetleri'nin en eski üslerinden biri olarak bilinen konumun yakınlarına düşen füzeler panik oluşturdu.
İran'dan İsrail'in Tel Aviv yakınlarındaki Tel Nof Hava Üssü'ne de füze gönderdi. Füzelerin yakın bir bölgede düşme anı sosyal medya görüntülerine yansıdı. Tel Aviv'de füzelerin düşme anında sirenler çaldı ve İsrailliler bölgeden kaçmaya başladı.
İSRAİL VATANDAŞLARINI UYARDI
İsrail ordusu kendi vatandaşlarını dikkatli olmaları ve güvenli yerde kalmaları için uyardı. İran füze saldırısında sahip oldukları yüksek hız sayesinde hava savunma kalkanlarını aşabilen hipersonik sınıfı Fettah-1 füzelerini kullandığını duyurdu.
İran'dan İsrail'e atılan füzelerin bir kısmı Tel Aviv yakınlarındaki Tel Nof Hava Üssü'nün yakınlarına düşme anı da görüntülere yansıdı.