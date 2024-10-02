İran İsrail'in hava üssünü de hedef aldı: Füze yağdığı anlar kamerada

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı

02 Ekim 2024 01:17 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 01:32

İsrail'in el Aviv yakınlarındaki Tel Nof Hava Üssü de İran tarafından hedef alındı. İsrail Hava Kuvvetleri'nin en eski üslerinden biri olarak bilinen konumun yakınlarına düşen füzeler panik oluşturdu.