İran'dan misilleme: Irak ve Katar'daki ABD üslerine füze fırlattı

İran-İsrail geriliminde ABD tarafından nükleer tesisleri hedef alınan İran misilleme olarak Irak ve Katar'daki ABD üslerine füze fırlattı. Saldırı sonrası üslerin bulunduğu bölgelerden patlama sesleri yükseldi. Saldırıda bir can kaybı ve yaralanma bildirilmedi.

İran ile İsrail arasında başlayan savaşa ABD'nin de dahil olmasıyla İran'ın misilleme saldırıları başladı.

İran, Irak ve Katar'da bulunan ABD üslerine 6 füze fırlattı. İran devlet televizyonu IRIB, İran'ın askeri harekatının başladığını duyurdu.

BEŞARETÜ'L FETH (ZAFERİN MÜJDESİ) OPRASYONU

Harekatın adının "Beşaretü’l-Feth" (Zaferin Müjdesi) olduğu belirtilirken Katar'la beraber Irak'taki ABD üssünün de hedef alındığı açıklandı.

"ÖLEN YA DA YARALANAN YOK"

İran'ın saldırısı sonrası Katar'dan yapılan açıklamada herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtildi. Ayrıca "Misilleme hakkımızı saklı tutuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Katar'ın açıklamasında "Katar hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellediğinden ve İran füzelerini başarıyla durdurduğundan eminiz. Saldırının koşullarını açıklayan bir açıklama Savunma Bakanlığı tarafından daha sonra yayınlanacak." denildi.

"Bu saldırı bölgedeki gerginliği artırıcı bir eylemdir. Tüm tarafları tekrar masaya davet ediyoruz." ifadelerinin de yer aldığı açıklamada açıklamada üssün tedbir amaçlı daha önce boşaltıldığına da işaret edildi.

9 ÜLKEDE SİREN SESLERİ

Saldırı sonrası Orta Doğu'daki tüm ABD üslerinde alarma geçildi. Suriye, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, BAE ve Umman da dahil olmak üzere sirenler çaldı.

İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nden saldırılar sonrası yapılan açıklamada "Kullandığımız füze sayısı, ABD'nin nükleer tesislerimize saldırısında kullandığı bomba sayısıyla aynıydı." ifadeleri dikkat çekti.

"EL-UBEYD ABD HAVA ÜSSÜ YOK EDİLDİ"

Konsey açıklamasında şöyle denildi: "ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırgan ve küstah eylemine yanıt olarak birkaç saat önce İran'ın güçlü silahlı kuvvetleri tarafından Katar'daki El-Udeyd ABD Hava Üssü yok edildi."

Üssün, Katar'daki tesislerden ve yerleşim alanlarından çok uzakta bulunduğu ve üssün dışında bir alana zarar verilmediği belirtilen açıklamada, "Bu eylem dost ve kardeş ülkemiz Katar ve asil halkı için herhangi bir tehlike oluşturmuyor ve İran, Katar ile samimi ve tarihi ilişkilerini ve sürdürmeye kararlı." ifadelerine yer verildi.

BAE VE BAHREYN HAVA SAHASINI KAPATTI

Saldırı sonrası Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn de hava sahasını kapattı.

TRUMP'TAN ACİL DURUM TOPLANTISI

İran'ın 2 ABD üssüne saldırısı sonrası Beyaz Saray yakınındaki hava savunma sistemleri aktive edilirken ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı ve askeri yetkililerle Durum Odası'nda toplandı.

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