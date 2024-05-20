İran lideri Reisi'nin ölümü dünya basınında böyle yankılandı: Tahran Kasabı öldü

20 May 2024 09:29 - Güncelleme : 20 May 2024 10:10

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi ve ekibini taşıyan helikopterden kurtulan olmadı. Türkiye'den havalanan AKINCI İHA'nın kaza yerini keşfi sayesinde bulunan helikopterin küle döndüğü ortaya çıktı. İran devlet televizyonu, liderleri İbrahim Reisi'nin ölümünü duyurdu.

Dünya basınına AKINCI İHA ile verilen Reisi'nin ölüm haberi üzerine dış basın manşetlerine Reisi'nin ölümünü taşıdı. İran'ın Mehr ajansı, "İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Raisi , İran halkına hizmet ederken ve görevini yerine getirirken kaza geçirdi ve şehit oldu" ifadelerine yer verdi.

''HELİKOPTER KÜLE DÖNMÜŞ''

Katar merkezli Al Jazeera, helikopterin enkazına 15 saat sonra ulaşılabildiğini belirtirken cansız bedenlerin tanınmayacak halde olduğunu yazdı, haberde şu ifadelere yer verildi:

''Helikopterin enkazına baktığımızda böyle bir kazada hayatta kalma şansı oldukça zayıf. Helikopterin kabininin tamamen yandığını görüyoruz.''

''REİSİ'NİN YERİNE MUHBİR GELECEK''

Londra merkezli Middle East Eye, ''Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve dışişleri bakanının dağlık arazide ve buzlu havada meydana gelen helikopter kazasında öldüğünü doğruladı'' ifadelerine yer verirken Reisi'nin yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir'in geçeceği belirtildi.

''TAHRAN KASABI ÖLDÜ''

İngiliz basınından bulvar gazeteleri The Sun ve The Mirror ise ''Tahran Kasabı öldü'' manşetiyle Reisi'nin ölümünü okuyucularına servis etti.

The Mirror, İsrail ile İran arasındaki gerilime dikkat çekerken Reisi'nin 'tartışmalı bir figür' olduğunu yazdı. The Sun ise Reisi, zamanında İran'daki ölümleri hatırlattı.

ABD basınından New York Post (NYP), İngiliz basınının başlığını tercih etti ve ''İran Kasabı uzak bölgedeki helikopter kazasında hayatını kaybetti'' manşetini attı.

''REİSİ'NİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI''

İngiliz haber ajansı Reuters, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

İSRAİL MEDYASI: TAHRAN CELLADININ SONU

İsrail gazetesi Maariv, 'Tahran celladının sonu: Helikopter kazasında Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti' başlığını attı.

BBC: İRAN SPEKÜLASYONLARI ALT ÜST OLDU

Reisi'nin ölümü üzerine BBC'nin şef muhabiri Lyse Doucet bir yorum yazısı kaleme aldı. Yazıda, Reisi'nin İran'da gücün zirvesine yakın bir konumda bulunduğunu ve zirvenin en tepesine çıkmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Doucet, ancak Reisi'nin kazadaki ani ölümü ile, sağlığı uzun süredir yoğun ilgi odağı olan 85 yaşındaki Dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in yerine kimin geçeceği konusundaki artan spekülasyonları alt üst ettiğini yazdı.