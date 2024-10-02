İran Meclisi'nde misilleme kutlaması! ABD'yi uyardılar: Köpeğin tasmasını sıkı tut

02 Ekim 2024 10:47 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 11:04

İran, işgalci İsrail'e karşı dün büyük bir saldırı düzenlendi. Yüzlerce füzenin hedefi olan İsrail adeta cehennemi yaşadı. Bugün de İran Meclisi, saldırıları kutladı ve ABD'ye uyarıda bulundu. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, konuşmasında ABD’ye “Köpeğin tasmasını sıkı tut” uyarısı yaptı.

İran​, dün akşam saatlerinde işgalci İsrail'i hipersonik balistik füzelerle hedef aldı. Tel Aviv​'e 200'de fazla füze​ fırlattı. İran basını, hedeflerin yüzde 90'ının isabetle vurulduğunu aktardı. Tahran, saldırının meşru müdafaa kapsamında sadece askeri hedeflere yönelik olduğunu açıkladı. İsrail ise sert bir karşılık vereceğini duyurdu. İsrail'e füzelerin yağdığı misillemenin sabahında İran Meclisi, saldırıları kutladı.

"ÖZGÜRLÜK SAVUNUCULARI UMUT VE SEVİNÇLE DOLDU"

İran Meclisi'nde “Kahrolsun İsrail”, “Kahrolsun ABD” ve “Devrim Muhafızları’na teşekkürler” sloganları atıldı. Oturumda konuşan yapan Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, “Dün gece tüm güçlerini hava saldırıları ve terörist operasyonlardan alan zalim ve savaş yanlıları korkudan titrerken, Müslüman milletler ve dünyanın özgürlük savunucuları umut ve sevinçle doldu” ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN BEKLEMEDİĞİ BİR PLANIMIZ VAR"

İsrail'in herhangi bir saldırısına karşı hazırladıkları ve hiç beklemedikleri bir planlarının olduğunu belirten Galibaf, "Muhtemel saldırılara karşı vereceğimiz yanıt farklı olacak ve böyle bir durumda rejim, varlığını daha hızlı sona erdirecektir” diye konuştu.

"KÖPEĞİN TASMASINI SIKI TUT"

İsrail konusunda ABD’ye uyarıda da bulunan Galibaf, “Rejimin destekçisi ABD, köpeğin tasmasını sıkı tut. Böylece ne kendinize zarar verirsiniz ne de sahibinizin başını belaya sokarsınız” dedi.