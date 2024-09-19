İran, Netanyahu'yu öldürmesi için 73'lük iş adamını görev vermiş! Ortaklarından 2'si Türk

19 Eylül 2024 14:26 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 14:32

Geçen ay tutuklanan 73 yaşındaki İsrailli işadamı Moti Maman, İran tarafından İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant veya Şin Bet lideri Ronen Bar'a suikast düzenleme görevinin verildiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

İran​ tarafından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu​, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Şin Bet lideri Ronen Bar'a suikast​ planladığı iddia edilen 73 yaşındaki İsrailli iş insanı Moti Maman hakim karşısına çıktı. Mahkeme iddianamasinde Maman'ın suiakst amacı doğrultusunda bir kilarık katili kiraladığı iddia edildi.

UZUN SÜRE TÜRKİYE'DE YAŞADI

Times of Israel'e yer alan habere göre iki kez İran'a kaçırılan ve Tahran adına görev yapmak üzere para aldığı öne sürülen Moti Maman, bugün suçlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı. Maman, İsrail'in güneyindeki Aşkelon şehrinden geliyor. Kendisi uzun süre Türkiye'de yaşamış, Türk ve İran uyruklu kişilerle ticari ve sosyal ilişkileri olan bir iş adamıydı.

Avukatı mahkemede yaptığı savunmada müvekkili Maman'ın, müvekkilinin suçunu kabul ettiğini ima ederek, "Bu kişi, İsrail Devleti'nin güvenlik servislerine büyük yardımlarda bulunan, çocukları güvenlik güçlerinde görev yapan bir kişi. Ancak işi bağlamında karar verme hatası yapan bir kişi olduğu şimdiden söylenebilir" ifadesini kullandı.

TÜRKLER DE SORUŞTURMANIN İÇİNDE

İsrail Ordu Sözcülüğünden (IDF) yapılan açıklamada ise İsrail vatandaşı Maman'ın İran'a gittikten sonra bir kamyon kasasının içine saklanarak sınırı geçtiği belirtildi. Açıklamada, "Kendisinden başka İran istihbarat ajanlarıyla da görüştüğü ve kendisine İsrail topraklarında suikast saldırılarını teşvik etmek de dahil olmak üzere İran için faaliyetler yürütmesi istendiği" ifade edildi.

İRAN'DA GÖRÜŞMÜŞ

Shin Bet'in haberine göre, Nisan 2024'te 73 yaşındaki Maman, Faruk Aslan ve Cüneyt Aslan adlı iki Türk'ün aracılığıyla, İran'da yaşayan Eddy adlı zengin bir iş adamıyla işini tanıtmak için buluşmayı kabul etti. Güvenlik servisi, Maman'ın Eddy'nin evinde İranlı istihbarat yetkilileriyle görüştüğünü ve bu yetkililerin kendisinden Başbakan Benjamin Netanyahu'ya, Savunma Bakanı Yoav Gallant'a veya Shin Bet şefi Ronen Bar'a yönelik "suikast saldırılarını teşvik etmesini" istediğini kaydetti.