İran saldırısı sonrası Azerbaycan'dan çok sert açıklama: Orduya misilleme talimatı verildi

Azerbaycan'a İHA'lı saldırı sonrası gözler İran ve İsrail'e çevrildi. İki ülke olayda birbirini suçlarken Azerbaycan'dan İran'a tepki geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ''Orduya uygun misilleme önlemlerini hazırlama ve uygulama talimatı verildi" dedi.

ABD ve arasındaki savaş giderek bölgeyi krize sürüklüyor. İran, Uluslararası Havalimanı'na insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırıda İsrail’i suçladı. İsrail ise suçlamaları reddetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı , Nahçıvan'a gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısına ilişkin, "İran yetkilileri tarafından açıklama yapılmalı, özür dilenmeli ve bu terör eylemini gerçekleştirenler cezai sorumluluğa tabi tutulmalıdır" dedi.

İran saldırısı sonrası Azerbaycan'dan çok sert açıklama: Orduya misilleme talimatı verildi

ALİYEV'DEN İRAN'A ÇOK SERT TEPKİ

Aliyev şu açıklamaları yaptı:

"Hepimiz iyi hatırlıyoruz ki daha önce Azerbaycan’ın Tahran’daki büyükelçiliği terör eylemine maruz kalmıştı. Büyükelçiliğe saldırı, İran özel servisleri tarafından talimatlandırılmış bir kişi tarafından Azerbaycan vatandaşlarına karşı kanlı bir terör eylemi olarak gerçekleştirilmişti. Bunun sonucunda 1 vatandaş hayatını kaybetmiş, 1 vatandaş ise ağır yaralanmıştı. Ayrıca belirtmeliyim ki Azerbaycan özel servisinin silahsız bir personeli, otomatik tüfek, molotof kokteyli ve balta ile silahlanmış teröristi etkisiz hale getirmiştir. O zaman da şüphemiz yoktu ki bunu gerçekleştiren İran devletidir. Çünkü bu terör eylemi hem büyükelçilik içinde hem de çevresinde yaklaşık 40 dakika sürmüştü. Bu 40 dakika boyunca ne güvenlik ne de polis görevlisi büyükelçiliğe yaklaşmamıştır. Açıkça görülüyordu ki Azerbaycan’ı korkutmak ve Azerbaycan’a karşı çirkin eylemlerini gerçekleştirmek için bu terör eylemi İran devlet kurumlarının en üst kademelerinden talimat almıştı. Bildiğiniz gibi o zaman Azerbaycan bu olaya çok sert bir tepki göstermişti, Azerbaycan Büyükelçiliği tahliye edilmiş, tüm diplomatik ilişkiler durdurulmuştu. İran tarafı bizden özür dilemeye, suçunu kabul etmeye zorlanmıştı. O terör eylemini gerçekleştiren kişi, bizim ısrarımızla en ağır cezayı almıştı. Hatta uzun süre bu cezayı uygulamak istemeyen, hatta suçluyu kurtarmaya çalışan İran devleti, teröristi Azerbaycan temsilcilerinin gözü önünde idam etmek zorunda kalmıştı" şeklinde konuştu.

''MİSİLLEME TALİMATI VERİLDİ''

Aliyev, "Bu sefer de sonuç aynı olacak. Azerbaycan’a karşı işlenmiş bu sebepsiz terör eylemi ve saldırıya müsamaha göstermeyeceğiz. Silahlı Kuvvetlerimize uygun misilleme önlemlerini hazırlama ve uygulama talimatı verildi" diye konuştu.

İran saldırısı sonrası Azerbaycan'dan çok sert açıklama: Orduya misilleme talimatı verildi

İran tarafına defalarca Azerbaycan topraklarının herhangi bir komşu devlete karşı kullanılmayacağını bildirdiklerini hatırlatan Aliyev, "Onların gerçekleştirdiği bu terör eylemi, diğer çirkin eylemlerle birlikte büyük bir nankörlük örneğidir" dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı’nın, İran’ın tüm ülkelerin egemenliğine saygı duyduğunu beyan etmesi ve bu bağlamda İran tarafından bugün Azerbaycan’a karşı İHA'larla gerçekleştirilen saldırıları inkar etmesi hiçbir şekilde kabul edilemez" denildi.

İran saldırısı sonrası Azerbaycan'dan çok sert açıklama: Orduya misilleme talimatı verildi
