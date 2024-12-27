İran, Suriye'de kandan besleniyor! Esad PKK ile iş birliği yaptı

27 Aralık 2024 11:14 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 11:40

Esad rejiminin Suriye'de harabeye çevirdiği evlerden çıkan hurdaları ABD ambargosundaki İran'a sattığı, İran'ın da demir çelik ihracatının bu şekilde arttığı öne sürüldü. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, elde edilen ürünlerin testlerle kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD ambargosundaki İran'da demir ve çelik ihracatı her geçen gün artıyor. Son edinilen verilere göre 2024 yılının ilk 6 ayında İran'ın çelik ihracatının 5 bin 897 ton olduğu öğrenildi.

İRAN HURDADAN BESLENİYOR

Ambargoya rağmen İran'ın demir ve çelik ihracatının artmasının ise Esad rejimi sayesinde olduğu ileri sürüldü. Suriye'de bombalanarak harabeye dönen evlerde bulunan hurdaların Irak'taki PKK kontrolündeki bölgelerden İran'a geçişinin yapıldığı, İran'ın da bu hurdaları işleyip demir ve çelik yaparak yine usulsüz yollarla başka ülkelere sattığı öğrenildi.

TEST EDİLMELERİ GEREKİYOR

İran'dan demir ve çeliğin Türkiye'ye gelmediğini belirten sektör temsilcileri ise her ihtimale karşı inşaat firmalarının demir ve çeliklerini test etmesi gerektiğini anlattı.

"AMBARGO OLAN ÜLKEDE BU KADAR DEMİR İHRACATI MÜMKÜN DEĞİL"

Konuyla ilgili konuşan Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Uzun süredir İran'a uygulanan ambargoda bu tür hırsızlıkları zaten beklemekteydik. Esad'ın askerleri ve PKK/PYD unsurları buradaki hurda demirleri yine kendi koridorlarından, İran'a sattığı aşikardır. İran'a uygulanan ambargoya rağmen İran'ın demir ihracatının arttığı gözlemlenmektedir. Her taraftan ambargo olan ülkede bu kadar demir ihracatının mümkünü yoktur. İran'daki ambargoya rağmen çevre kendi komşu ülkelerine ihracatı söz konusudur" ifadelerine yer verdi.

"TESTLERLE BU ÜRÜNLER KONTROL EDİLMELİ"

Demir çekme testlerinin yapılması gerektiğini vurgulayan Karslıoğlu, daha sonra şunları söyledi:

"Türkiye olarak bizim gözümüzün açık olması gerekiyor. Bu hurda demirler işleniyor ve hem profil hem köşebent hem de inşaat demiri haline getiriliyor. Ancak bunların hiçbiri standart kalitede olmuyor. Bizim ülkemize İran'dan bu ürünler gelmiyor ama yine de demir çekme testleriyle bu ürünler kontrol edilmeli. Her tarafta ambargo varken bu tür bir ihracatın gündeme gelmesi çok yanlıştır. Ayrıca devletin de sıkı denetim yapması gerekmektedir."

Öte yandan Başkan Karslıoğlu, sınır güvenliklerinin de arttırılarak bu ürünlerin giriş ve çıkışlarda kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.