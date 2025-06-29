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 | Berkay Alptekin

İran tazminat peşine düştü! BM'ye mektup gönderildi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD'nin saldırılarına ilişkin Birleşmiş Milletler'e (BM) mektup gönderdi. Gönderilen mektupta, İsrail ve ABD'nin tazminat ödemesi talep edildi.

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İran tazminat peşine düştü! BM'ye mektup gönderildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 17:22

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD'nin saldırılarına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderdi. Arakçi mektubunda, İran'a saldırıların BM Şartı, uluslararası hukuk ve insan hakları sözleşmelerine açıkça aykırı olduğunu belirtti.

İran'a yönelik 13 Haziran'da başlayan saldırıların, BM Şartı'nın 2'nci maddesinin 4'üncü fıkrasını doğrudan ihlal ettiğini ifade eden Arakçi, birçok sivil yerleşim alanı, altyapı ve hastanenin kasıtlı şekilde hedef alındığını, sivillerin günlük yaşamını sekteye uğratmak amacıyla enerji tesislerinin de saldırıya uğradığını belirtti.

Arakçi, "Bu durum, uluslararası ve insancıl hukukun ciddi şekilde ihlal edildiğini göstermektedir. Bu vesileyle BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliği sağlama konusundaki asli sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verdi.

İran tazminat peşine düştü! BM'ye mektup gönderildi

"SALDIRILAR BM ŞARTI'NIN İHLALİ"

Arakçi, İran'ın Kum, Arak, Natanz ve İsfahan şehirlerindeki nükleer tesislerinin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetimi altında olmasına rağmen İsrail ve ABD tarafından hedef alındığını belirterek, "Bu saldırılar, BM Şartı'nın, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT), UAEA belgelerinin ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlalidir" ifadelerini kullandı.

İran tazminat peşine düştü! BM'ye mektup gönderildi

"BU EYLEMLER CİDDİYETLE ELE ALINMALI"

Birçok BM üyesi ülke ile bölgesel ve uluslararası örgütün saldırıları kınadığını, bu eylemleri BM Şartı'nın ciddi bir ihlali olarak değerlendirdiğini hatırlatan Arakçi, "Hukukun üstünlüğünün korunması için bu tür eylemlerin ciddiyetle ele alınması gerekmektedir. Bu doğrultuda, BM Güvenlik Konseyi'nin, barış ve güvenliği koruma görevini yerine getirmesi zorunludur" diye konuştu.

İran tazminat peşine düştü! BM'ye mektup gönderildi

"SALDIRILARIN FAİLLERİ SORUMLU TUTULMALI"

İran'ın talebinin açık olduğunu belirten Arakçi, "Konseyin İsrail rejiminin İran'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarını tespit etmesini, İsrail ile ABD'yi bu saldırıların sorumluları olarak tanımasını ve özellikle tazminat ödeme ile zararların giderilmesi yükümlülüklerini kabul etmesini resmen talep ediyoruz. Ayrıca, konsey bu saldırıların faillerini sorumlu tutmalı ve benzer suçların tekrarlanmasını önlemelidir. Böylece uluslararası barış ve güvenliği koruma görevini yerine getirmiş olacaktır" ifadelerine yer verdi.

İran tazminat peşine düştü! BM'ye mektup gönderildi

"GÖZ YUMULMASI SİSTEMİN MEŞRUİYETİNİ ZEDELEYECEK"

Arakçi, saldırı emrini veren siyasi ve askeri liderlerin uluslararası teamül hukukuna göre bireysel cezai sorumluluğa sahip olduklarını vurgulayarak, "Bu saldırılar, uluslararası hukukun temel ilkelerine yönelik açık bir saldırıdır. Buna göz yumulması, BM sisteminin meşruiyetini zedeleyecek ve hem bölgede hem de dünyada gelecekteki uluslararası ilişkilerde hukuksuzluğu teşvik edecektir" dedi.

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ETİKETLER
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#nükleer silahlar
#Uluslararası Güvenlik
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