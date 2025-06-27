İran ve İsrail arasındaki ateşkesin ardından halk Tahran'a geri dönüyor

İsrail ve İran arasındaki ateşkesin ardından halk Tahran'a geri dönmeye başladı. Saldırılar nedeniyle Tahran'ın kuzey bölgelerine gidenler geri dönüşlerini sürdürüyor.

İsrail ve İran arasındaki 12 günlük savaşın ardından varılan ateşkes devam ediyor. İsrail'in başkent Tahran'a saldırıları nedeniyle şehirden ayrılanlar geri dönmeye başladı. Ateşkes sonrası oluşan trafikte yoğunluğun önüne geçmek için yeni bir düzenleme yapıldı.

TAHRAN'A DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

İran medyasına yansıyan haberlere göre, Tahran-Kuzey otoyolu ile Kerec-Çalus yolunda trafik yine tek yönlü hale getirildi.

Ülkenin kuzeyinden Tahran'a yoğun dönüşlerin başlamasıyla birlikte Tahran-Kuzey otoyolu ve Kerec-Çalus yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.

Daha önce tatilleri fırsat bilen Tahranlıların yoğun olarak gittikleri ülkenin kuzey bölgelerinin trafiği kuzeye doğru akarken son 3 gündür trafik Tahran yönüne yoğunluklu olarak akıyor.

TRAFİK RAHATLAYANA KADAR UYGULAMA SÜRECEK

Trafik Polisi Müdürlüğü, söz konusu yolda oluşan yoğunluğu önlemek için yolun Keree ve Tahran'dan ülkenin kuzeyine gidiş yönlerini kapattı. Trafik kuzeyden Tahran'a doğru yoğun şekilde devam ediyor.

Trafiğin tamamen rahatlayana kadar bu uygulamanın devam edeceği belirtildi.

İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 606, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.