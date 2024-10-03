İran ve İsrail saldırılarında zarar gören ülke resti çekti: Burası kimsenin savaş alanı değil!

03 Ekim 2024 10:49 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 11:02

İran ve İsrail saldırılarında Ürdün'ün hava sahasının ihlal edilmesi gerilimi artırdı. Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İran ve İsrail'e resti çekti. ''Ülkesinin kimsenin savaş alanı olamayacağını'' söyleyen Safadi, her türlü tehdide karşı kendilerini savunacaklarını bildirdi.

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İran'ın İsrail'e saldırıları sırasında Ürdün hava sahası ihlal edildi. Saldırılar sırasında İran'ın füzelerini, hava kuvvetleri ve hava savunma sistemleriyle engellediğini bildiren Ürdün iki ülkeyi de sert bir dille uyardı. Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, "her türlü tehdide karşı Ürdün'ün kendisini tüm imkanlarıyla savunacağını" belirtti.

''ÜRDÜN KİMSENİN SAVAŞ ALANI OLMAYACAK''

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İsrail'e atılan İran füzelerinin ülkesinin hava sahasını ihlal etmesinin ardından İsrail ve İran'ı uyardı. Safadi, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Ürdün kimsenin savaş alanı olmayacak" ifadelerini kullandı.

''HER TEHDİDE KARŞI KENDİMİZİ SAVUNURUZ''

Ürdün'ün "güvenliğine, istikrarına ve vatandaşlarının emniyetine yönelik her türlü tehdide karşı kendisini tüm imkanlarıyla savunacağını" belirten Safadi, "Ürdün bu tutumunu İran ve İsrail'e açıkça bildirmiştir" dedi. Safadi, ayrıca Orta Doğu'daki "bu tehlikeli tırmanışı durdurmak" için hem Gazze hem de Lübnan'da ateşkes anlaşmaları yapılması çağrısında bulundu.

İRAN'IN İSRAİL'E SALDIRISI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti. Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonu, daha sonra İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.

Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.