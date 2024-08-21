İran yeni saldırı planını açıkladı: İsrail'i karadan vurabiliriz

21 Ağustos 2024 14:09 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 14:10

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasından sonra İran'ın İsrail'e misillemesi günlerdir konuşuluyor. Gazze'de sivilleri hedef alan İsrail, Haniye suikastını üstlenmese de İran'dan gelebilecek saldırıya hazır olduklarını duyurmuştu.

İran, 1 Nisan 2024'te İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısı sonrası düzenlendiği Gerçek Vaat operasyonunda, kendi ana karasından İsrail'i vurabileceği mesajını vermişti. Tahran yüzlerce füze ve insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği sembolik saldırıda caydırıcı olamamıştı.

HİZBULLAH SALDIRDI

Savaşın an meselesi olduğu bölgede İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Hula köyüne düzenlediği hava saldırısında iki kişi öldü. Hizbullah ise İsrail'in kuzeyindeki askerleri ve askeri mevzileri hedef aldı.

İRAN: KARADAN DA SALDIRABİLİRİZ

İki ülke arasında gerilim sürerken İran, İsrail’e saldırı planında stratejik hedefini açıkladı. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Hamas lideri İsmail Haniye suikastına ilişkin Tahran'ın İsrail'e vereceği cevabın karadan da olabileceğini, "beklenmedik" ve "pişman edici" olacağını belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran'ın BM Daimi Temsilciliği "İran, İsrail'e tepkisini Gazze'deki ateşkes görüşmelerinin sonucu belli olana kadar kasıtlı olarak mı erteledi?" sorusunu cevapladı.

Temsilcilik tarafından yapılan açıklamada, "İran'ın cevabının 2 belirgin sonucu olmalı. Birincisi, saldırganı, 'terör' ve 'İran'ın ulusal egemenliğini ihlal' nedeniyle cezalandırmalı. İkincisi, İran'ın caydırıcılık gücünü güçlendirmeli ve gelecekte herhangi bir saldırıyı önlemek için İsrail'i pişman etmeli." ifadeleri kullanıldı.

KARA SALDIRISI GÖZ ARDI EDİLİYOR

İran'ın tepkisinin olası bir ateşkesi olumsuz yönde etkilemekten kaçınmayı da içerdiği belirtilen açıklamada, "Muhtemelen İran'ın cevabı, İsrail'in en az ihtimal vereceği zaman ve koşullarda olacaktır. Belki, kara saldırısını göz ardı ettikleri, gözlerinin gökyüzünde ve radar ekranında olduğu bir sırada veya her ikisinden müteşekkil bir saldırı." ifadelerine yer verildi.

İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ali Fedevi, dün yaptığı açıklamada, "Şehit Heniyye'nin intikamının ne zaman ve ne şekilde alınacağını biz belirleyeceğiz ve mutlaka gerçekleşecektir." ifadelerini kullanırken, Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini de "Zaman bizim lehimize. Düşman vurulacağı zamanı beklesin." demişti.