İran yürekleri ağızlara getirdi! Natanz nükleer tesisinde hava savunma tatbikatı düzenledi

07 Ocak 2025 19:50 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 19:57

İran Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu, İsfahan eyaletinde yer alan Natanz nükleer tesisinde hava savunma tatbikat düzenledi. Tatbikat kapsamında muhtemel hava saldırılarına karşı senaryolar test edildi. Öte yandan, tatbikatın önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi.

İran Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin üçüncü büyük şehri olan İsfahan eyaletindeki Natanz nükleer tesisine yönelik muhtemel hava saldırılarına karşı savunma​ amacıyla "İktidar 1403" adlı hava savunma tatbikatı gerçekleştirdi.

İran Hava Savunma Karargahı Komutanı Tuğgeneral Kadir Rahimzade, tatbikatın, karmaşık hava tehditleri ve zorlu elektronik harp koşulları altında nükleer tesislere yönelik muhtemel saldırılara karşı savunma kapasitesini artırmayı amaçladığını belirtti.

TATBİKAT HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK

Tatbikata ilişkin paylaşılan görüntülerde, Natanz nükleer tesisi çevresinde muhtemel düşman hedeflerine karşı "Dezful" ve "9 Dey" hava savunma füzelerinin ateşlendiği, ayrıca insansız hava aracı tabanlı 358 hava savunma sisteminin kullanıldığı görüldü.

Ancak, Devrim Muhafızları Ordusu Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, insansız hava aracı tabanlı hava savunma füzesinin özellikleri ve kapasitesi hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmazken, tatbikatın önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi.

Öte yandan Rahimzade, dün yaptığı açıklamada, hava savunma sisteminin geniş kapsamlı olacağını ve tatbikatta yeni hava savunma sistemlerinin test edileceğini duyurmuştu.