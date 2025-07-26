Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İran’da Adalet Sarayı’na silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletinde bulunan Adalet Sarayı’na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı İran'da terör örgütü olarak kabul edilen Ceyşu'l-Adl üstlenirken, ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 12:15

’ın Sistan ve Belucistan eyaletindeki Adalet Sarayı’na sabah saatlerinde silahlı gerçekleştirildi. Eyalete bağlı Zahidan kentinde bulunan Sistan ve Beluçistan Eyaleti Adalet Sarayı’na giren saldırganların rastgele ateş açtığı belirtildi.

Saldırıda şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Yaralılardan bazılarının ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldığı ifade edildi.

İran’da Adalet Sarayı’na silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

SALDIRIYI CEYŞU'L-ADL ÜSTLENDİ

Güvenlik ve emniyet güçlerinin durumu kontrol altına aldığı, yetkililerin olayla ilgili incelemelerini sürdürdüğü ve detaylı bilgilerin ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

Saldırının sorumluluğunu İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Ceyşu’l-Adl üstlendi.

İran’da Adalet Sarayı’na silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nijerya'da iki ayrı silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kuzey İrlanda'da silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
ETİKETLER
#saldırı
#iran
#Terörizm
#Adalet Sarayı
#Sistan Ve Belucistan
#Ceyşu'l-adl
#Öldürülenler
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.