İran'da 'başörtüsü ihlali' nedeniyle polisin vurduğu iki çocuk annesi felç kaldı

12 Ağustos 2024 20:42 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 20:45

İran'da meydana gelen olayda, 31 yaşındaki Arezoo Badri 22 Temmuz'da İran'ın kuzeyindeki Nur kentinde kız kardeşiyle birlikte aracını sürerken polis tarafından durdurulmak istendi. Nur Emniyet Müdürü, resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, sürücünün polisin dur emrine uymadığını ve bu nedenle ateş açıldığını iddia edildi.

Olay, İran Polisi'nin zorunlu örtünme kurallarına uymayanlara yönelik baskılarını artırma kararı almasının ardından gerçekleşti.

Yeni tedbirler arasında, başörtüsü takmayan kadın sürücülerin tespit edilmesi ve başörtüsüz yolcu taşıyan araçlara el konulması amacıyla güvenlik kameralarının kullanılması da yer alıyor.

RAPORDA ÖRTÜNME KURALI İHLALİ YER ALDI

Badri'nin, polis tarafından durdurulduğu sırada başörtüsü takıp takmadığı bilinmiyor, ancak aracına el konulurken hazırlanan raporda örtünme kurallarının ihlalinden bahsediliyor.

BBC’ye konuşan bir kaynak, "Mermi akciğerine isabet etti ve omuriliğine büyük hasar verdi" diye konuştu. Merminin 10 gün sonra çıkartıldığını ifade eden kaynak, kadının aracında film olduğunu söyledi.